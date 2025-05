Dani Flow celebra con su novia y su esposa, Jocelyne, que su tercer bebé es niña

Dani Flow sorprendió a sus fanáticos al compartir en redes sociales un video de la revelación de género de su tercer bebé, pues con éste dejan ver que espera una niña. La pareja celebró con una íntima fiesta junto a su familia y la novia de ambos, Valeria Zepeda, con quien el cantante también tiene una bebé.

Aunque en febrero pasado Dani Flow dio a conocer el fin de su relación con Valeria Zepeda -tan sólo unos días después de su boda con Jocelyne Lino-, a inicios de mayo retomaron el noviazgo. Durante el tiempo que estuvieron separados el cantante enfrentó un sinfín de rumores sobre su paternidad, algo ante lo que las madres de sus hijas no dudaron en defenderlo.

El llamado "Rey del morbo" publicó un video en su cuenta de Instagram en el que los tres son cuestionados sobre lo que esperaban de la revelación y él expresa su deseo por tercer una tercera niña. Es entonces cuando entre serpentina y humo color rosa se revela que está en espera de su tercer hija, la segunda con su esposa, Jocelyne Lino, quien también se mostró emocionada al saber del género de su bebé.

"Siempre sale lo que yo quiero", expresó el cantante de reguetón en los comentarios en donde las muestras de cariño no se hicieron esperar a través de los mensajes en donde fanáticos también celebraron la reconciliación de Dani Flow con Valeria Zepeda que estuvo acompañada en todo momento de su pequeña bebé.

Víctor Daniel Valladares Barrientos, como es el nombre de pila del cantante, tiene una hija de nombre Lucy, de 5 años de edad, junto a Jocelyne Lino. En julio de 2024 le dio la bienvenida a su segunda hija, Jovaline, con Valeria Zepeda, y ahora están a unos meses de recibir a su tercer bebé de quien no han revelado el nombre y podrían hacerlo hasta el día del nacimiento, tal y como lo hizo con su segunda bebé.

El intérprete de “Martillazo” reveló durante una entrevista el año pasado que su hija Lucy fue expulsada de su escuela debido a la polémica generada por lo explícito en las letras de sus canciones. Y es que los papás del kinder al que asistía su hija expresaron su preocupación por la polémica que enfrentaba el cantante por la canción “Las que no tienen papá” y por la que más tarde pidió disculpas.

“Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kínder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones y me hablaron: ‘Oye, los papás están preocupados’, cosas así. Le hablé a mi papá, no sabía qué hacer, ya después afortunadamente, gracias a Dios, pues llegaron otras opciones donde vi que el panorama no estaba tan cerrado”, dijo en entrevista para el podcast “Realidad”.