¿Cuándo se estrena la tercera temporada de The Last Of Us?

La serie The Last of Us basada en el videojuego de Naughty Dog que transmitió el último episodio de la según temporada el pasado domingo continuará su historia con una tercera temporada, algo que tiene muy emocionados a sus fans. En enero de 2024 HBO confirmó que sí habrá una entrega más.

Hasta ahora se sabe que la tercera temporada adaptará la segunda mitad de The Last of Us Part II, un videojuego emocionalmente todavía más intenso. Los directores Craig Mazin y Neil Druckmann ya han dejado claro que esta parte de la historia se dividirá en más de una temporada debido a su complejidad narrativa, por lo que el tercer ciclo abordará momentos clave que aún no han sido explorados en la serie.

Los creadores han prometido que las próximas entregas profundizarán aún más en los dilemas morales de los personajes y en las consecuencias de sus acciones.

Noticias Relacionadas NETFLIX: la miniserie de comedia negra de 5 capítulos que causa furor desde su estreno

“Solo haremos las temporadas necesarias para contar The Last of Us Part II de forma adecuada”, afirmó Mazin en una entrevista reciente.

Los creadores han prometido que las próximas entregas profundizarán aún más en los dilemas morales de los personajes | Foto: IG @thelastofus

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de The Last Of Us?

Aunque la tercera temporada todavía no ha comenzado su rodaje, el equipo creativo ya está trabajando en los guiones. La producción de siguiente entrega se extenderá a lo largo de 2025, por lo que se espera que la tercera temporada llegue antes de finales de 2026 o principios de 2027.

Acaba de terminar la segunda temporada y todo el público ya espera con ansias la tercera temporada, pues promete emociones fuertes, así que prepárate porque es muy probable que nuevamente te salga una que otra lagrimita, también vienen decisiones polémicas, valientes y difíciles que pondrán en juego la valentía de los protagonistas.

Aunque la tercera temporada todavía no ha comenzado su rodaje, el equipo creativo ya está trabajando en los guiones | Foto: IG @thelastofus

¿Ellie estará en la temporada 3 de The Last Of Us?

De acuerdo con los primeros adelantos que se han filtrado, Ellie sí estará presente en la tercera temporada de The Last of Us. Sin embargo, su participación será menos prominente en comparación con las temporadas anteriores, ya que la nueva entrega se enfocará principalmente en el personaje de Abby. Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, ha indicado que aunque no ha visto los guiones y que espera aparecer en la tercera temporada, pero no en todos los episodios.

Los creadores de la serie han explicado que la tercera temporada explorará la historia desde la perspectiva de Abby, siguiendo la estructura del videojuego en el que se basa la serie. Esto implica que personajes como Ellie, Dina, Tommy y Jesse tendrán una presencia reducida en pantalla durante esta entrega.