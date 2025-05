Carlos Rivera es señalado por negarse a cantar en una boda que se realizó en su propio hotel | VIDEO

El cantante Carlos Rivera fue señalado en una reciente transmisión de YouTube por una mujer, quien aseguró en vivo que el mexicano se negó a cantar en la boda de ella y su pareja sentimental, otra chica quien estaba ilusionada en bailar como vals una pieza del exacadémico.

La mala experiencia de una mujer que realizó su ceremonia en Casa Huamantla, un edificio histórico de Tlaxcala que ahora es propiedad del famoso cantante Carlos Rivera, en donde se realizan eventos sociales, cuenta cómo el artista se negó a cantar en su boda, según la información que le platicó al periodista Javier Cerani.

Jovina Morteo es el nombre de la novia que realizó su boda en Casa Huamantla y que esperaba que Carlos Rivera cantara en su fiesta, además mencionó que el cantante estuvo días antes en el lugar y justo se fue cuando ellas llegaron, también agregó que regresó junto a su familia cuando la pareja de chicas se fue.

Otra de las cosas que señaló Jovina Morteo, es que los trabajadores del establecimiento en todo momento se portaron muy amables con ellas y con la familia que acudió a la fiesta, pero expresó que Carlos Rivera en ningún momento de la ceremonia se acercó a la pareja.

En la entrevista, Jovina también compartió algunas capturas de pantalla de la conversación que tuvo con parte del equipo de Carlos Rivera, ahí les pide una cotización para que el famoso interprete el tema “Que lo nuestro se quede nuestro” como vals para su boda.

El equipo de Carlos Rivera les contesta que el artista no realiza presentaciones de una sola canción y que lo mínimo es una hora, a lo que la pareja acepta, pero la producción del artista les comenta que tal vez el famoso se encuentre en alguna gira por lo que tendrán que revisar su agenda de trabajo.

Al terminar sus festejos que les costó más de 500 mil pesos realizar en Casa Huamantla y con la decepción de no tener a Carlos Rivera en su boda, ýa que estaban dispuestas a contratarlo por una hora, la pareja de chicas pensó que el famoso no canta en eventos sociales, pero semanas después se dieron cuenta que si lo hace, ya que se viralizaron imágenes en donde aparece en la fiesta de una pareja heterosexual.

Para finalizar, Jovina dio a conocer que una persona que trabaja en Casa Huamantla les confirmó que Carlos Rivera se negó a cantar en su boda, ya que no quería que lo relacionaran con nada gay debido a todas las especulaciones en torno a sus preferencias sexuales, situación que decepcionó totalmente a las chicas.

“él se comunica y me dice ‘Carlos Rivera no cantó en su boda porque no quería que lo logaran con absolutamente nada gay, nada que tuviera que ver con gente homosexual’ por toda la historia que los medios le han sacado a él”, menciona la novia.