Angélica Vale revela su secreto para bajar 25 kilos en tiempo récord | VIDEO

La reconocida actriz y comediante Angélica Vale está en el ojo del huracán tras revelar detalles sobre su significativa pérdida de peso. La artista, quien bajó 25 kilos, compartió recientemente el proceso detrás de su transformación, desmitificando algunas percepciones y enfatizando que su aumento de peso no se debió únicamente a hábitos alimenticios, sino a un complejo desequilibrio hormonal post-embarazo.

Vale explicó que su aumento de peso se originó tras el nacimiento de su hijo Daniel, un periodo en el que recibió una alta dosis de hormonas. "Me dieron muchas hormonas, subí y subí. Soy la más feliz, pero me inflé", afirmó la actriz, subrayando la frustración de no poder adelgazar a pesar de sus esfuerzos. Relató cómo, en ocasiones, lograba bajar escasos ocho kilos, solo para experimentar el temido efecto rebote, una situación común en muchos procesos de adelgazamiento sin una base adecuada.

El punto de inflexión para Angélica Vale llegó al buscar la orientación de especialistas. "Comiendo súper sano, no bajaba un kilo. Yo lloraba", compartió la actriz sobre su frustración. Su búsqueda la llevó a la clínica de masajes de Gloria, quien la refirió con una endocrinóloga. Tras un exhaustivo chequeo y una serie de exámenes médicos, se le diagnosticó un desajuste hormonal. A partir de ese momento, inició un tratamiento específico que, en conjunto con una reestructuración de sus hábitos alimenticios, marcó el inicio de su exitoso proceso de pérdida de peso.

Angélica bajó 25 kilos sin dietas ni cirugías. Crédito: @angelica.vale

¿Cuál es el truco de Angélica Vale para bajar de peso?

El método implementado por Angélica Vale se centró en un enfoque balanceado y consciente de la alimentación, en lugar de dietas restrictivas. "Balanceo mejor mi comida, bajé una app, pero es lo único que he hecho, no me metí cuchillo", declaró. La aplicación móvil que utiliza le permite llevar un conteo de calorías y clasificar sus alimentos, facilitando una gestión inteligente de su ingesta diaria.

"Comiendo super sano, no bajaba un kilo. Yo lloraba. Me fui con Gloria, llegamos a su clínica de masajes y me mandó con una endocrinóloga. Me checó todo, me hizo exámenes de todo. Empecé el tratamiento hormonal y cambié mi forma de comer. Balanceo mejor mi comida, bajé una app, pero es lo único que he hecho, ni me metí cuchillo, me cuenta calorías, me pone las comidas por categorías, lo que más puedes comer o menos puedes comer. No me acabo nunca las calorías que debo comer, pero voy balanceando, a veces me porto mal, pero lo voy balanceando"

La actriz enfatizó que no se priva de comer, sino que planifica sus comidas, incluso aquellas en sus restaurantes favoritos. "Si voy a cenar a mi restaurante favorito, apunto lo que voy a cenar desde la mañana", explicó, demostrando una disciplina que le permite disfrutar sin sacrificar sus metas. Este enfoque práctico y sostenible es un ejemplo de dieta balanceada y control de calorías inteligente.

Este proceso, que Angélica Vale inició hace aproximadamente dos años y medio, no solo le ha permitido alcanzar su peso ideal, sino que le ha brindado un profundo bienestar. Su testimonio resalta la importancia de un enfoque integral en la pérdida de peso, que va más allá de la simple restricción calórica, abarcando la salud hormonal y la disciplina personal.