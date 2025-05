Aleska Génesis quiere convertirse en una villana de cine

Aleska Génesis, reconocida modelo e influencer, externó su deseo por incursionar en el mundo de la actuación, luego de su controversial salida La Casa de los Famosos All Stars en marzo pasado, donde fue capturada por la policía mexicana tras ser eliminada del reality.

La venezolana, que salió bien librada tras ser implicada en el presunto robo de tres relojes de alta gama, confesó a distintos medios de comunicación que las adversidades que ha enfrentado, la han hecho pensar sobre su vida y a lo que realmente desea dedicarse en el ámbito profesional.

“Ya no me importa el qué dirán. No me importa lo que puedan decir o no decir. Siento que estoy más segura de lo que soy como mujer y además me estoy dando la oportunidad de abrirme a otros horizontes, como, por ejemplo, lo que es el medio, la actuación, la conducción, cosa que en cierto momento no lo había tomado en cuenta”, expuso Génesis.