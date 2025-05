Alana Flores acusa que fue víctima de un deepfake, anuncia acciones legales | VIDEO

Alana Flores señaló que las imágenes con contenido sexual que han sido divulgadas en horas recientes a través de distintas redes sociales no son de ella, acusando que pudieron ser hechas empleando inteligencia artificial.

Mediante un video publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, la streamer y boxeadora amateur señaló que no tiene perfiles en páginas de contenido para adultos ni ha realizado videos en estas temáticas, por lo que las imágenes son falsas.

“Hay una imagen falsa de mí que está siendo difundida en redes sociales que ha sido alterada, sea por inteligencia artificial o sea por una persona. El caso es que es una imagen que no soy yo. Es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada porque esa imagen no es real. Nunca me la tomaron y nunca pasó.

“Es algo que ya me había pasado muchas veces antes, pero nunca había llegado a tal gravedad. No tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales. No tengo fotos desnuda y tampoco tengo ni he tenido Only Fans o algo por el estilo. Me hace sentir mucho coraje e impotencia estar en esta en esta situación porque ya no sé qué hacer. Muchas veces en mi vida he sentido que he llegado a mi punto más bajo, pero días como hoy me hacen darme cuenta de que todo siempre puede ser peor”, señaló la joven.