Sergio Sepúlveda revela los motivos por los que Flor Rubio lloró en plena transmisión de Venga la Alegría

Sergio Sepúlveda reveló el supuesto motivo por el que su compañera de programa Flor Rubio rompió en llanto hace unos días durante una emisión en vivo de Venga la Alegría. El conductor dejó entre ver que la periodista de espectáculos no la está pasando bien últimamente y hay una situación que la tiene muy preocupada e incluso triste.

Durante un reciente programa de Venga la Alegría, Flor Rubio se vio envuelta en una situación emocionalmente intensa que la llevó a romper en llanto en plena transmisión en vivo. El incidente ocurrió durante la dinámica de juego Sin Palabras, en la cual los conductores deben adivinar títulos de películas basándose únicamente en mímicas realizadas por sus compañeros.

Esta no es la primera vez que la conductora se muestra sensible, en varias ocasiones ha captado la atención del público debido a que las lagrimas se han apoderado de ella cuando ha compartido alguna noticia, pero al parecer no a todos les gusta que se muestre tan emocional.

Sergio Sepúlveda revela lo que hay detrás del llanto de Flor Rubio durante el programa

El conductor de Venga la Alegría reveló que detrás del llanto de Flor Rubio hay una causa, al parecer la presentadora ha estado sensible en recientes días debido a que su madre se encuentra delicada de salud, con lo cual ha tratado de llevársela a vivir con ella, sin embargo, no lo ha conseguido, situación que la ha puesto triste últimamente, incluso, un día antes del juego en el que comenzó a llorar, también había roto en llanto frente a sus compañeros por su madre.

Al parecer, las emociones de Flor Rubio jugaron en su contra y ante el desacierto que tuvo en el Sin Palabras no pudo contener el llanto y terminó por expresar sus sentimientos con lagrimas y enojo hacia sus compañeros de programa. Hasta Ahora Flor Rubio no ha dado explicación alguna de aquel episodio.

¿Qué le pasó a Flor Rubio en Venga la Alegría?

Fue durante el juego cuando Flor intentaba descifrar la película que su compañera Vivian Baeza representaba. Sin embargo, miembros del equipo contrario, conocidos como el Equipo Favorito, comenzaron a intervenir verbalmente, aparentemente con la intención de desconcentrarla. Esta situación provocó que Flor no lograra adivinar, lo que permitió que el equipo rival se adjudicara el punto.

Visiblemente afectada, Flor expresó su descontento y frustración, manifestando que las acciones de sus compañeros la hicieron sentir como si se estuvieran burlando de ella y que le dificultaban concentrarse en el juego. La reacción de Rubio generó diversos comentarios en redes sociales, algunos dijeron que no es profesional y otros incluso que solo quería llamar la atención para ganar.