Poncho de Nigris reacciona a las declaraciones de Angélica Vale sobre su rechazo: "Cuando nos besamos no parecía"

La polémica se ha convertido en una constante en la carrera de Poncho de Nigris, quien hizo de un romance del pasado un escándalo del presente debido a que Angélica Vale negó haber tenido una relación con él argumentando que se avergonzaba de su lugar en "Sólo para mujeres". El influencer calificó las declaraciones como "despectivas" y sostuvo que existió una atracción entre ellos por la que, incluso, se besaron.

Poncho de Nigris es parte de la nueva temporada del reality show "Secretos de parejas" en el que participa junto a su esposa, Marcela Mistral, algo que no ha importado cuando realiza impactantes confesiones. Como aquella sobre el intenso romance que supuestamente tuvo con Angélica Vale hace casi 20 años, algo que la actriz negó de inmediato confesando que mintió al asegurar que su madre, Angélica María, habría impedido algo entre ellos y en realidad era por el trabajo que tenía De Nigris en ese momento.

En entrevista para el programa "De primera mano", Poncho de Nigris fue cuestionado sobre lo que dijo Angélica Vale respecto al supuesto vinculo entre ellos y puntualizó en que no existió un noviazgo, pero sí tuvieron un fugaz encuentro en el que se besaron. El también empresario aseguró que, de haberse dado la oportunidad, no habría comenzado un noviazgo con la actriz.

View this post on Instagram

“Yo nunca dije que anduvimos, quién fue el que inventó que anduvimos, digo que nos besamos. Me la encontré una vez y nos dimos unos besos, unos arrumacos y salimos, era algo bonito (…) Me pareció muy despectivo los comentarios que hizo con respecto a los stripper de ‘Sólo para mujeres’, eso de ‘cosita’ se me hizo bien raro, cuando estábamos dando los besones no parecía, pero le mando todo mi respeto y cariño no quiero entrar en polémicas, simplemente era un secreto que tenía por ahí”, dijo Poncho de Nigris.