Muere Peter David, creador de cómics como El Increíble Hulk, Hulk Maestro, entre otros

El aclamado guionista de cómics Peter David falleció el 24 de mayo de 2025, a la edad de 68 años, tras una larga batalla con diversos problemas de salud. La noticia se dio a conocer este lunes por parte de uno de sus amigos más cercanos, quien informó que tuvo una larga lucha contra sus padecimientos.

"Ccabo de recibir la noticia de que Peter David finalmente perdió anoche su larga batalla contra su precaria condición física (…) Tengo mucho que decir sobre él, pero ahora mismo me entristece no poder volver a disfrutar de su encantadora inteligencia y divertida presencia. Y también pienso en su esposa, Kathleen O’Shea David, y en sus hijas, Ariel, Shana, Gwen y Caroline", escribió en redes Keith R.A. DeCandido, amigo y colega guionista de David.

Estos problemas empezaron varios meses atrás, por lo que se abrió una recaudación de fondos para que pudiera tener medicinas o tratamientos. Esta campaña fue a través de un amigo y representante de la familia, quien informó que se trataba de todo un desafío para el entorno del artista.

"Lleva tres años en recuperación. Peter está mejorando constantemente, incluso con su enfermedad renal, cirugías menores y algunos derrames cerebrales leves recientes. Pero Medicaid, que se encargaba de su discapacidad a largo plazo, acaba de cancelar su cobertura. Como resultado, la atención médica y los gastos de manutención están aumentando sin control. Así que les pedimos ayuda. Conozco a Peter y a su familia desde hace muchos años. Son las personas más amables, bondadosas y generosas que jamás conocerán. Devolvámosles esa amabilidad y generosidad y ayudémosles a superar esto. Por favor, donen y corran la voz", se puede leer en la petición

Trabajó en diversos cómics. Crédito: Marvel

¿Quién fue Peter David para los cómics?

Peter Allen David, a menudo abreviado como PAD entre los conocedores, fue un prolífico escritor estadounidense de cómics, novelas, televisión, películas y videojuegos. Su carrera en la industria del cómic comenzó después de haberse establecido como periodista y autor.

David trabajó durante varios años en el Departamento de Ventas de Marvel Comics antes de encontrar su camino hacia las oficinas editoriales. Entre los trabajos más conocidos de David se encuentra su icónica etapa en The Incredible Hulk, durante la cual el aclamado escritor exploró los diversos matices y diferencias entre las muchas personalidades del personaje titular.

Esta etapa, que duró poco más de los 12 años, redefinió la relación entre Bruce Banner y su alter ego, lo que le valió a David y al artista Dale Keown un premio Eisner en 1992. De esta etapa surgieron personajes como el Maestro, además del Profesor Hulk, legendarios también en el mundo de los cómics..

Además de su trabajo en Hulk, David también es conocido por sus influyentes etapas en títulos como Aquaman, Supergirl, Young Justice, Spider-Man 2099, X-Factor, y Captain Marvel. En DC, David disfrutó de exitosas e influyentes etapas en libros como Aquaman, Supergirl y Young Justice. También escribió Death of Jean de Wolf para Spider-Man. Trabajo por 12 años en El Increíble Hulk. Crédito: MARVEL

¿Qué cómics escribió Peter David?

David no se limitó a los cómics de superhéroes. También escribió una novela gráfica de Ben 10 y un one-shot de Powerpuff Girls, Red Sonja vs. Thulsa Doom para Dynamite, y títulos de Spike y Teenage Mutant Ninja Turtles para IDW. Él y su esposa Kathleen hicieron la reescritura en inglés de los primeros cuatro volúmenes del manga Negima cuando fue lanzado por Del Rey en 2003.

A lo largo de su carrera, David también recibió múltiples premios por su trabajo, incluyendo un premio Eisner en 1992, un premio Wizard Fan en 1993, un premio Haxtur en 1996, un premio Julie en 2007 y un premio GLAAD Media en 2011. En 2016, recibió el Premio Inkpot.

Además de su trabajo en cómics, David también escribió novelas, incluyendo adaptaciones cinematográficas, tie-ins de medios y obras originales, como las series Apropos of Nothing y Knight Life. Su trabajo televisivo incluye series como Babylon 5, Young Justice, Ben 10: Alien Force y Space Cases de Nickelodeon, que co-creó con Bill Mumy. También escribió videojuegos como Shadow Complex y Spider-Man: Edge of Time.