Lorenzo de Monteclaro, Julión Álvarez, Grupo Firme y los artistas con problemas de visa para entrar a Estados Unidos

La visa de trabajo para ingresar a Estados Unidos es ahora un problema para varios de los artistas del regional mexicano, esto a raíz de la polémica reciente por la restricción de los corridos y canciones que hacen apología al delito e incluso para otras celebridades que no están relacionadas con este tipo de temas.

Quien dio a conocer le fue negada la visa de trabajo para Estados Unidos es el cantante Lorenzo De Monteclaro, un famoso con más de 60 años de carrera, quien ahora no acudirá a tres shows programados en Texas, Utah y California como parte de una invitación para la gira de despedida de la cantante Chelo en el espectáculo “El adiós de una grande”.

Por medio del presente comunicado me puede informarles que no podré asistir a las próximas presentaciones anunciadas del 23, 24 y 25 de mayo, en la gira de despedida de mi compañera Chelo en los Estados Unidos (…) mi cancelación se debe a situaciones ajenas a mi voluntad ya que me encuentro en un proceso de espera de la documentación requerida para poder cumplirles en tiempo y forma”, dice el documento.