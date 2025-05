Le prohíben a Karime Pindter la entrada al programa "Hoy"; la verdad detrás de su ausencia en el reality show

Karime Pindter busca repetir el éxito que tuvo en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, pero ahora en el reality show de cocina del programa “Hoy” en el que competirá junto a Tania Rincón. Aunque la influencer tuvo su primer tropiezo y le fue prohibida la entrada al foro del matutino en pleno estreno del proyecto, instante que se hizo viral de inmediato en redes sociales generando gran controversia.

El domingo 25 de mayo Karime Pindter celebró su cumpleaños 32 con una lujosa y exclusiva fiesta a la que asistieron otras celebridades como Mario Bezares, Karla Díaz y la conductora Vanessa Claudio. Aunque esto no la detuvo y este lunes se mostró lista para continuar con sus compromisos de trabajo que comenzaban con el estreno del reality show de cocina, sin imaginar lo que ocurriría.

La exestrella de "Acapulco Shore" se volvió viral en redes sociales por los videos en los que se observa el instante en el que, desesperada, intenta entrar al foro del programa "Hoy". En las imágenes se observa que toca de manera insistente la puerta de las instalaciones sin obtener respuesta, ante esto, aunque intentó bromear con la situación, se mostró angustiada y puntualizó en que intentó presentarse puntual a la cita.

“Ni me digas, me vine caminando desde… ¡lo que nunca! Me bajé corriendo como una loca, no puedo no entrar a ‘Hoy soy el chef’, ¿cómo le hacemos?”. Me levanté a las 7 de la mañana, ya si al ‘Bombón asesino’ no lo dejaron entrar, menos a mí”, dijo Karime Pindter en entrevista para el reportero Eden Dorantes entre risas expresando su angustia por no haber podido llegar a tiempo.