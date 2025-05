Joven interrumpe concierto de María León y le arrebata el micrófono para lanzar reclamos | VIDEO

María León vivió un insólito momento durante su reciente presentación, pues fue interrumpida por un hombre que burló la seguridad del lugar logrando llegar hasta el escenario y tomar el micrófono generando confusión en la cantante. Y es que aunque por un momento se consideró que se trataba de un fanático, el joven sorprendió al público al identificarse como lavacoches antes de dar un inesperado mensaje.

La exparticipante de “Juego de Voces” ha conquistado gracias a su talento vocal y en el baile, así como su impactante belleza y simpatía que también la mantiene cercana a sus fans tanto en redes sociales como en los escenarios. Sin embargo, su reciente encuentro con el público no fue lo que esperaba y no pudo ocultar su nerviosismo ante la presencia de un joven que irrumpió en su concierto para tomar el micrófono.

El pasado fin de semana María León se presentó en Fiestas del Pitic 2025 en donde vivió un inusual momento por la inesperada presencia de un joven que dijo ser lavacoches. El momento se hizo viral de inmediato en TikTok y ocurrió mientras interpretaba el tema “El eco de tu voz”, cuando vio que frente a ella el sujeto logró colarse hasta el escenario y desesperado tomó el micrófono generando confusión en la cantante.

“Gente, no hago daño. Yo no le he hecho daño a nadie, yo todo el día lavo ahí, yo lavo carros todos los días honradamente", se escucha al joven que de inmediato fue interceptado por elementos de seguridad del lugar que intentaban quitarle el micrófono y bajarlo del escenario.