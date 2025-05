El manager de Lupita TikTok desapareció del mapa y desmiente que la haya dejado sin dinero | VIDEO

Lupita TikTok está en un proceso de duelo por la muerte de su hija, Karely Yamileth, quien solamente tenía tres semanas de haber nacido. Este fallecimiento se dio en un contexto de polémica y también de procedimientos legales, pues el padre, Ricardo "N", fue puesto en custodia de las autoridades.

El hombre, quien es pareja de Lupita TikTok, es acusado por la Fiscalía del Estado de Jalisco por un presunto abuso sexual en contra de una persona con una condición de vulnerabilidad cognitiva, en este caso, se trataría de la propia Lupita TikTok, influencer de las redes sociales.

Pero también tendría algunos otros problemas. Supuestamente se trata de conflictos relacionados con su mánager y con el presunto robo de dinero de sus cuentas, mismas que habrían dejado en blanco. Sin embargo, en fechas recientes Lupita fue abordada por la prensa de Nuevo León. La cuenta Posta dio a conocer que Lupita negó todo lo anterior.

"Me siento triste, agüitada. De información no quiero dar nada. Andamos en eso (el trabajo). No, yo traigo mi dinero, de hecho. En mis propios tipos de carrera. Es puro mentira. La gente nomás habla, no saben ni lo que dicen. No le quitaron ni un cinco"

Lupita reapareció en entrevista. Crédito: @lupitatiktokmx

¿Qué problemas legales enfrenta Lupita TikTok?

También agregó que por el momento no tiene idea del paradero de su mánager, quien todavía no se ha contactado con ella desde que iniciaron todos los problemas de salud de Karely Yamileth, así como el arresto de Ricardo "N" y los rumores, claro, de un supuesto robo de la fortuna de la influencer.

"Yo ya tengo abogados. Ahorita andamos resolviendo en eso, todo mi dinero lo tengo en un banco. Ahorita no sé nada ni sabemos nada de él. Ahorita no me ha buscado para nada, no sé nada de él. Por el momento no quiero saber nada de él"

Aunque aseguró que por el momento no puede dar entrevistas porque ya la regañaron, también dijo que por el momento se encuentra bien, aunque triste por la muerte de su bebé. Mandó también un mensaje a todo el público que la sigue en las redes sociales y le han hecho saber su apoyo en comentarios o mensajes directos. Dijo que por el momento ya se encuentra en planes de seguir trabajando y regresar a la creación de contenido para poder trabajar.

Lupita dijo que seguirá creando contenido en redes. Crédito: @lupitatiktokmx

¿Lupita TikTok sigue su relación con Ricardo "N"?

Por último, refirió que por el momento no sabe lo que pasará con su relación unto a Ricardo "N", quien se encuentra detenido por las autoridades. Informó que ella lo sigue queriendo, pero todavía no está en el entendido de lo que hará con su relación sentimental si Ricardo llegara a salir de prisión, donde se encuentra en medida preventiva mientras terminan las investigaciones.

"Ahorita no puedo dar entrevistas, ya nos llamaron la atención por cosas que pasaron de Lupita. No puedo decir nada. Ahorita no sabemos nada, ahorita no sé, ni quiero hablar nada. Mi respeto, quiero estar con mi familia bien. Ahorita me siento bien. No quiero dar nada. Ahorita no sabemos. Ahorita yo sí lo quiero, pero no sabemos. Ahorita nomás que Dios los bendiga, gracias a mis seguidores. Muchas gracias a todas las personas"