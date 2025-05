El consejo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a su hija Alejandra para un matrimonio duradero

Alejandra Capetillo celebró en México el pasado fin de semana su boda religiosa junto al empresario libanés Nader Shoueir y aunque mucho se especuló sobre la asistencia de sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, ellos estuvieron acompañándola en un día tan especial. Además, la influencer dejó ver lo sólidos de sus lazos familiares con el consejo que le dieron los actores para un matrimonio duradero ya que ellos llevan más de 30 años juntos.

La también modelo, de 25 años de edad, celebro en abril pasado su unión por el civil con una íntima ceremonia en España en la que fue evidente la ausencia de sus padres y esto generó una ola de rumores sobre conflictos familiares. Sin embargo, dejaron claro el apoyo con la boda religiosa en la que la joven influencer buscó fusionar elementos de la cultura mexicana con la libanesa en cada detalles de la fiesta que se realizó en la Hacienda Zotoluca ubicada en Hidalgo.

Eduardo Capetillo dejó de lado toda polémica y acompañó a su hija al altar. De acuerdo con lo señalado por la influencer en entrevista para la revista "¡Hola!", el actor ha tomado de la mejor manera su matrimonio y destacó su decisión de vivir en Madrid desde hace varios años lo que habría facilitado esto ya que ayudó a que pudiera adaptarse a la distancia que tiene de su hogar; sin embargo, se mantienen en contacto y ha recibido consejos de ellos.

"Un consejo que me han dado mis padres para que tenga un matrimonio duradero es el de no irnos a dormir enojados y es algo que se dice fácil, pero es muy difícil de cumplir y lo he escuchado bastantes veces y es algo que mis papás me han dicho y que tenemos que valorar mucho ese amor que tenemos y siempre honrarlo y parte de ese honrarlo es que hasta en las peleas tontas antes de irnos a dormir hagamos el esfuerzo de darnos un beso y hacer las paces", dijo Alejandra Capetillo a la ya mencionada revista.