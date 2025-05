Ángela Aguilar recibe flores “El Patrón” y exige que se las entreguen con marometa | VIDEO

Ángela Aguilar parece haber dejado atrás la fuerte polémica que la rodea por su matrimonio con Christian Nodal y aunque las críticas persisten en redes sociales la cantante continúa con sus proyectos en la música. Es durante el más reciente que recibió un original regalo, se tratan de flores "El Patrón" que gana popularidad en redes sociales por la original forma en que realiza sus entregas, motivo por el que la hija de Pepe Aguilar no dudó en exigir algo que tanto lo caracteriza.

Belinda, Susana Zabaleta, Danna Paola, Wendy Guevara y Angélica Rivera, son sólo algunas celebridades que han recibido arreglos florales de “El Patrón”, mismos que están acompañados de tiernos mensajes, música a todo volumen, serpentina y hasta algunos movimientos entre piruetas y saltos que tanto caracterizan las entregas de este creador de contenido, de quien Ángela Aguilar se dijo una gran seguidora.

La intérprete de "Qué agonía" fue invitada al programa de "Exa" para hablar de sus nuevos proyectos en la música, sin embargo, fue sorprendida con un gran ramo coloridas flores al estilo "El Patrón". Entre risas, la cantante recibió el regalo expresando haber sido testigo de algunas entregas del influencer en redes sociales, por lo que no dudó en exigir que concluyera la entrega con una marometa.

“¡Muchas gracias! Me encantó, me siento feliz, faltó la marometa. Qué lindo, muchas gracias, de verdad. Qué padre, siempre he querido eso, te sigo, me divierto mucho y que bonito como traes tanta alegría a todo el mundo con algo tan simple y tan bonito”, dijo Ángela Aguilar al elogiar el look de “El Patrón”.