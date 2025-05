Xava Drago, vocalista de CODA reaparece en emotivo VIDEO: "Espero estar de regreso muy pronto"

La semana pasada, un mensaje publicado en redes sociales comenzó a difundirse rápidamente como de "vida o muerte". A través de diversas plataformas digitales, tanto Ela Corez, esposa de Xava Drago, vocalista de CODA, así como decenas de amigos y fanáticos de la banda de rock mexicano, pusieron manos a la obra para difundir los datos de la cuenta bancaria del intérprete de "Aún", para ayudarlo a superar una terrible enfermedad.

Más adelante, se dio a conocer que el cáncer que padece en el estómago está siendo más agresivo y que los médicos le sugirieron un tratamiento que ronda cerca de los 100,000 pesos y que aludían a la buena voluntad de amigos, familiares y seguidores, para conseguir esta cantidad.

Este fin de semana, fue el propio Xava Drago, vocalista de CODA, quien grabó un video para informar a quienes están preocupados por su salud, y para agradecer las donaciones que le han permitido comenzar sus tratamientos contra este cáncer que le fue diagnosticado el año pasado y que después de haberlo mitigado, regresó este 2025.

Crédito: CODA Facebook.

¿Qué dice Xava Drago en el video?

El video es corto, y en él, aparece Xava vistiendo una playera negra con la palabra CODA en blanco. En el video, Xava dice: "¿Qué tal? Soy Xava Drago, la voz de CODA. Quiero agradecerles de todo corazón por sus donaciones. Ya comencé mis tratamientos, muchísimas gracias, de verdad. Espero estar listo muy pronto, le voy a echar todas las ganas del mundo. Este video es sólo para agradecerles tanto cariño y tanto amor. Muchísimas gracias, de verdad, los veo muy pronto".

En los comentarios se puede ver el apoyo de fans y de otros músicos como Charly Castro, de Jumbo y Búfalo Blanco, Fernando Salinas, Cox y más. En esos comentarios no sólo le dicen que tenga ánimo, sino también le desean pronta recuperación y aprovechan para agradecerle por todo lo que ha hecho por ellos a través de la música.

¿Qué enfermedad tiene Xava Drago?

El 3 de julio del 2024, Xava, vocalista de CODA, informó a través de sus redes sociales que se le había diagnosticado un tumor maligno en el estómago y que era hora de atenderse después de algunos sustos que el vocalista vivió durante presentaciones que tuvo en Honduras.

"Pues no me gusta hacer este tipo de publicaciones, no soy de los que se tira para que lo levanten como bien me conocen. Pero en esta ocasión quiero informarles que después de mi recaída y desmayos en Honduras no me sentía nada bien. Hoy me encontraron un tumor maligno en mi estómago y ha llegado la hora de atenderse. ¡No sé qué sucederá pero los mantendré informados! Que viva el rock y resiliente como siempre", escribió Xava en aquel post.

Actualmente continúan solicitando apoyo para el vocalista de CODA en la misma cuenta en la que se solicitan donaciones para el tratamiento de Xava Drago.