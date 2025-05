Jay de la Cueva rompe el silencio y reacciona a los memes sobre su participación en el Vive Latino 2025: "Eso es mentira"

Del 15 al 16 de marzo de 2025 se llevó a cabo la 25ª edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, fechas en las que el famoso ex vocalista de la banda Moderatto, Jay de la Cueva llamó la atención del público al formar parte de al menos tres presentaciones diferentes, con su proyecto solista, en su banda The Guapos y con Molotov para cubrir la ausencia de Tito Fuentes.

Sin embargo, diversos cibernautas que asistieron al evento afirmaron haberlo visto apoyando a otras agrupaciones, ya sea en algún instrumento o en los coros, lo que dio pasó a que se crearan diversos memes sobre su capacidad para trabajar, haciéndole ganar el sobrenombre de "la máquina del fokin chambeo".

Y es que en una reciente entrevista con el youtuber Gusgri, a dos meses de volverse viral en redes por su participación en el Vive Latino 2025, Jay de la Cueva decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre los memes que lo catalogaban como el "más chambeador".

En un primer momento aseguró que se trató de una mentira que hubiese tocado en más de tres shows, señalando que únicamente participó en las presentaciones que ya tenía contempladas, así como en su regresó a Molotov que se estuvo negociando de último momento.

"Es una mentira, un meme. No existió porque fui a tocar con mis bandas. Comienza el line up del Vive Latino y se concreta por mi equipo de trabajo que toquemos un día, una nueva banda que tengo que se llama The Guapos, y otro día tocar por primera vez en el Vive Latino como solista", explicó.