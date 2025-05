"Documentando un cuerpo real": Ximena Navarrete muestra su figura postparto a unos días del nacimiento de su bebé

A solo cinco días de haberse convertido en madre por tercera vez, Ximena Navarrete compartió una fotografía de cómo luce su cuerpo postparto. La exMiss Universo se encuentra documentando el proceso real que está viviendo después de dar a luz, por lo que, desde el día uno ha posteado fotografías de cómo se va deshinchando su vientre tras el nacimiento de su hijo.

El 20 de mayo de 2025, Ximena compartió en sus redes sociales el nacimiento de su tercer hijo a quien llamó Santiago, el nuevo bebé viene a integrarse a la familia conformada por su hermanito Juan Carlos de 2 años y Ximena de 3. La tapatía siempre externó sus deseos de tener una familia numerosa, por lo que, después de una pérdida gestacional, logró embarazarse nuevamente.

Algo que ha destacado en el contenido de redes sociales de Navarrete es que ha mencionado que quiere que sus seguidoras la vean como alguien normal y vivan junto a ella la maternidad de manera real y sin filtros. Desde sus anteriores embarazos ha expresado con sus seguidoras las dificultades que ha atravesado antes, durante y después de tener a sus hijos y aseguró que no tiene pena de mostrarse al natural.

Con una foto frente al espejo, la también actriz ha mostrado cómo luce tras el nacimiento de su tercer hijo. Ximena Navarrete contó a sus seguidoras que le habían mencionado que la tercera cesárea era más dolorosa que las anteriores, algo que dijo está confirmando, pues según su experiencia las cesáreas anteriores que tuvo con sus otros hijos, no fueron como esta.

Asimismo, aclaró que siempre se hincha mucho después de la cirugía, por lo que colocarse hielos en su rostro le alivia el malestar y le sirve para desinflamarse. También mencionó que no ha decidido operarse definitivamente para tener más hijos, por lo que esta cirugía fue solo para dar a luz.

"Postparto día 1, esta foto me la tomé después de bañarme. Esta es la realidad amigas. Sí parece que hay bebé pero no hay. Poco a poco".

"Postparto día 2. Esta fue de ayer en la noche, el dolor de la cesárea número 3 definitivamente sí es un poco más intenso pero vamos bien".

"Documentando un cuero real. Día de postparto 4 (sí ya sé que traigo cara de demacrada, no me importa subir algo así porque es la realidad de muchas y sí, mi mano morada por el suero que me pusieron".