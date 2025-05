Demi Lovato camina al altar con su prometido Jordan “Jutes” Lutes, filtran primeras imágenes de su boda

Demi Lovato y Jordan “Jutes” Lutes caminaron junto al altar en lo que parece fue su ensayo de boda el sábado 24 de mayo, las imágenes se viralizaron por todo internet y aunque no es el día oficial se presume que la ceremonia nupcial podría llevarse a cabo este domingo 25 de mayo, ya que suele ser un día después de la simulación.

La estrella del pop, de 32 años fue captada de blanco con un vestido strapless ajustado junto a su futuro esposo Jordan “Jutes” Lutes, de 34 años en un ensayo de la ceremonia, en donde se practican lecturas o instrucciones especiales, todo en conjunto con la planeadora, que en este caso es la organizadora de fiestas de Hollywood, Mindy Weiss, quien estuvo dirigiendo a los invitados y dando instrucciones antes del gran día, según una publicación del DailyMail.com.

En el ensayo de la ceremonia para el matrimonio de Demi Lovato, también participaron amigos cercanos a la pareja, así como familiares de los novios, pero entre sus invitados más especiales están sus tres amados perros. Otra de las cosas que dio a conocer el medio estadounidense es que al finalizar acudieron a una cena en un pequeño restaurante para llevar a cabo una íntima celebración.

Demi Lovato y su boda de ensayo con con Jutes. Foto X/notgwendalupe

En referencia a más detalles que se filtraron sobre los preparativos de la boda, es que el fin de semana pasado, Lovato tuvo su despedida de soltera en Las Vegas en donde estuvo junto a sus amigas más cercanas y se conoce que acudieron al Festival Electric Daisy.

¿Quién es la pareja de Demi Lovato?

Jordan “Jutes” Lutes nació en 1991 en Ottawa, Canadá, se conoce que se desempeña como artista, compositor y cantante, y se especializa entre los géneros hip-hop, trap y el pop-punk según diversas publicaciones en donde hablan del trabajo del famoso novio de Demi Lovato.

La organizadora de fiestas de Hollywood, Mindy Weiss estuvo al pendiente de todos los detalles. Foto X/notgwendalupe

Fue en 2021 cuando Jutes estrenó su primer álbum titulado, “Careful What You Wish For”, después lanzó el disco “Ladybug”. Actualmente, cuenta con más de 1,6 millones de oyentes mensuales en Spotify y es una estrella que se ha ganado la admiración del público y el afecto de los seguidores de Demi Lovato.

Mientras que lo que se conoce de las relaciones de Demi Lovato, quien en el pasado fue una de las estrellas Disney Channel más relevantes, es que antes de casarse con “Jutes”, salió con estrellas como Trace Cyrus, Joe Jonas, Wilmer Valderrama, Mike Johnson y Guilherme Vasconcelos, pero la cantante ha mencionado que siempre esperó a alguien como el hombre con quien comparte su vida.