Ángela Aguilar se sincera sobre cómo el estrés y la ansiedad afectó su salud: “Perdí muchísimo peso”

Ha pasado casi un año desde que destapó su romance con Christian Nodal y Ángela Aguilar permanece en medio de una intensa polémica que persiste en redes sociales y que le estaría pasando factura. Y es que la cantante reveló el impacto que el estrés y la ansiedad ha tenido en su estado de salud, pues indicó que bajó 10 kilos en un lapso corto de tiempo y esto se suma a los malestares que ya la aquejaban.

Fue en junio de 2024 cuando los intérpretes de “Dime cómo quieres” dieron a conocer su romance tras varias semanas de especulaciones. Esto de inmediato generó una fuerte polémica y despertó rumores de una infidelidad por parte del sonorense a la trapera argentina Cazzu, pues tan sólo dos semanas antes había anunciado su separación. En julio y pese a los comentarios negativos, la pareja llegó al altar en una ceremonia privada acompañados de algunos familiares y amigos.

Aunque parece que los ataques contra la dinastía Aguilar se detienen, la intérprete de “Qué agonía” aún padece las secuelas del estrés y la fuerte ansiedad que esto le generó ya que, reveló, tuvo un fuerte impacto en su estado de salud provocando que bajara drásticamente de peso. La cantante indicó que a esto se suma un problema que tiene en las articulaciones y por el que hace ejercicios especiales que le brindan alivio.

“Yo ya aprendí a no decir gracias a eso (comentarios sobre su físico), la verdad ahorita la imagen de que estás flaca estás bien (…) Para mí el peso no ha sido tan importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí es importante cuidar mi cuerpo (…) Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, ansiedad, muchas cosas… bajé como 10 kilos en un mes, fue muchísimo", dijo Ángela Aguilar en entrevista con Pati Chapoy para su canal de YouTube.

La llamada "Princesa del regional mexicano" indicó que, pese a haber crecido en medio de los reflectores, la atención que recibe desde hace algunos meses se tornó negativa y contrario a lo que esperaba ha sufrido el asedio de la gente aún en los lugares en los que solía estar con tranquilidad, como el supermercado. Esto, admitió, le provocó ataques de ansiedad en algún momento llevándola a temer salir sola en algunos sitios públicos.

“Yo veía mucha gente que me grababa en los pasillos, no era normal de foto con alguien, sino como que me grababan de lejos y me daba mucha ansiedad, y me daban unos ataques de ansiedad un poquito por ahí, entonces dejé de ir al super un rato. Siento que ya estoy regresando y veo mucha gente y me da mucha ansiedad, pero poco a poco”, dijo la cantante.