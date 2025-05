A casi dos años de enfrentar un fuerte escándalo por una infidelidad, Adianez Hernández ha dejado de lado los comentarios negativos para disfrutar de su familia y al nuevo integrante al que están por darle la bienvenida. Este fin de semana la actriz celebró en compañía de su esposo, Augusto Bravo, su baby shower por el bebé que esperan en común y del que han decidido esperar hasta el nacimiento para saber el género, aunque la también modelo expresó su deseo por tener una niña.

En enero pasado la La exparticipante de "Survivor" anunció que espera a su tercer bebé a través de un video en su cuenta de Instagram del que también es parte su esposo, ambos luciendo gorras con la leyenda “mom” y “dad”; así como sus dos hijos, Ian y Kai, fruto de su matrimonio con el actor Rodrigo Cachero. La actriz ha compartido con sus seguidores cada detalle de su embarazo y el baby shower no fue la excepción.

Bárbara de Regil invitada en el baby shower de Adianez Hernández

A través de sus historias en Instagram, Adianez Hernández señaló que el baby shower se llevó a cabo este domingo 25 de mayo en un restaurante de la Ciudad de México al que asistieron otras figuras del espectáculo como Bárbara de Regil y Natalia Alcocer. En éste se realizaron algunos concursos clásicos de eventos similares en los que también participaron algunos de sus amigos y su esposo, Augusto Bravo.

Adianez Hernández celebra su baby shower junto a su esposo, Augusto Bravo. Foto: IG @adianezhzr

Hernández dejó claro que han tomado la decisión de no conocer el género del bebé hasta el día del nacimiento, aunque, luego de tener dos niños, expresó su deseo de convertirse en mamá de una niña. "No sabemos, seguiremos sin saber, pero me encanta que muchos estamos decretando a la niña, pero me gusta ver en que hay algunos que confían en que puede ser niño. ‘Mi amor, si eres niño también te amamos con todo nuestro corazón, pero si eres niña estaría bien padre’”, dijo la actriz.

El escándalo por el romance entre Adianez Hernández y Augusto Bravo

Todo comenzó en septiembre de 2023 cuando el actor Rodrigo Cachero anunció durante una transmisión en vivo el fin de su matrimonio con Adianez Hernández y dejando ver una infidelidad como el motivo, pues compartió su situación con lo ocurrido con Shakira y Gerard Piqué. Aunque más tarde eliminó el video, fue su expareja y madre de su hijo, la actriz Larisa Mendizábal, quien lo confirmó señalando a su entonces pareja, Agusto Bravo, como la otra persona involucrada.

Bárbara de Regil y Natalia Alcocer entre las invitadas al baby shower de Adianez Hernández. Foto: IG @adianezhzr

Pese a la fuerte controversia que los rodeó y las fuertes críticas que recibieron, Adianez Hernández y Augusto Bravo se casaron el 16 de agosto de 2024 con una ceremonia en Cozumel. La actriz no dudó en defenderse y más de una vez mencionó los problemas que habría enfrentado en su matrimonio con Rodrigo Cachero, quien habría intentado desmentir esta versión en algunas ocasiones.