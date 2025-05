Una discusión, un celular y una foto, las claves del caso de agresión de Paulina Rubio tras ser acusada por su hijo

El nombre de Paulina Rubio se volvió tendencia esta semana debido a que la prensa del extranjero dio a conocer que su hijo mayor, Andrea Nicolá, la acusó de agresión física. De momento, la situación es analizada en un tribunal de Estados Unidos y, a continuación, compartimos las principales claves del caso que se han revelado.

De acuerdo con los primeros informes, hay tres piezas importantes para entender lo que sucedió entre Paulina Rubio, de 53 años de edad, y Andrea Nicolá, de 14 años: una discusión, un celular y una foto; dichos factores influyen en la situación legal, además de que el menor de edad externó que desea vivir en España con su papá, Nicolás Vallejo-Nágera, quien es mejor conocido como “Colate”.

Paulina Rubio y Andrea Nicolá se encontraban en su casa ubicada en Miami, Florida, y ella quiso “disciplinar” y por eso le llamó la atención a su hijo, dio a conocer Amber Gasper, la representante legal asignada al menor de edad. Sin embargo, la llamada de atención escaló y se convirtió en una discusión que habría derivado en agresión física.

Durante la discusión, Paulina Rubio le intentó quitar a Andrea Nicolá su celular para castigarlo, expuso el periodista Javier Ceriani, según una nota de la revista TVNotas. Como la pelea entre madre e hijo continuó, el menor de edad contactó a la Policía para pedir ayuda; también le avisó a Nicolás Vallejo-Nágera, de modo que la discusión en casa quedó expuesta ante las autoridades.

Estos factores influyeron inicialmente en el caso de agresión física del que Andrea Nicolá acusa a Paulina Rubio, además de que posteriormente -de acuerdo con la revista de espectáculos- la asesora legal del menor de edad informó que el adolescente le mandó una foto “con una marca roja en la espalda”.

“Me dijeron que no le gusta cómo su madre maneja las cosas en la casa, que siempre está enojada con él, él se siente atacado por ella”, añadió la representante legal asignada al menor de edad, quien igual dijo “yo no estaba allí, así que no sé exactamente qué pasó, pero el niño se comunica conmigo, su padre y la Policía”.