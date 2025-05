Tras ser señalado como presunto abusador de Sury Sadai, ¿cuándo saldrá Pablo Lyle de la cárcel?

Este jueves 23 de mayo durante el segundo capítulo del reality show de “Secretos de Parejas”, nuevamente se tocó el tema sobre los abusos que sufrió la actriz Sury Sadai, quien aseguró que un famoso actor se propasó con ella una ocasión en la que se acercó a pedirle una foto, pues, era su “crush”.

Ante esta situación, el resto de los famosos quisieron saber el nombre del actor, a lo que Sury y su esposo Bernardo Flores dijeron que no lo revelarían por “respeto a él”, sin embargo, Poncho De Nigris señaló a Pablo Lyle como presunto responsable de estos abusos, y aunque Sury Sadai dijo que no se trataba de él, nuevamente los ojos de todo el mundo están puestos sobre el actor que enfrenta cargos actualmente en estados Unidos.

Desde el año 2019, el actor Pablo Lyle se encuentra enfrentando cargos con las autoridades del país vecino del norte debido al delito de homicidio involuntario, luego de sostener una pelea callejera con un hombre de 63 años de edad y que debido a un mal golpe que recibió por parte del actor, éste falleció.

En 2022, Pablo Lyle fue declarado culpable del delito antes mencionado, por lo que autoridades norteamericanas lo sentenciaron a cinco años en prisión, ocho años bajo libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, por lo que, el histrión estaría en libertad para el año de 2026, sin embargo, mucho se rumoreó que podría salir antes, pero esto ya fue aclarado por Andrea Legarreta, una de sus grandes amigas.

“Empezó a circular, no sabemos de dónde, una información que no es verdad, en donde comentaban que posiblemente este 2025 Pablo saldría antes del término de su sentencia… No es cierto, no saben de dónde salió esta información”, dijo Andrea Legarreta en enero de 2025