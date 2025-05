“Que se quite la sarna”: Alfredo Adame, Caramelo y Rey Grupero se burlan del vitiligo de integrante de La Casa de los Famosos All Star

A pocos días de que finalice La Casa de los Famosos All Star la alegría entre los finalistas y la tensión entre los cuartos crece, hasta el momento quienes ya tienen su pase asegurado a la final son: Rosa Caiafa, Dania Méndez, Rey Grupero y Paulo Quevedo.

Mientras que los últimos nominados de la casa más famosa son: Caramelo, Luca Onestini y Alfredo Adame, este lunes se definirá quien de ellos abandonará el reality y quienes se convertirán en los finalistas. Rosa Caiafa fue la última en convertirse en finalista el pasado viernes tras ganar un juego de azahar y que Luca le diera el triunfo.

“Que se quite la sarna que tiene en las patas”: se burlan del vitiligo de integrante de La Casa de los Famosos All Star y causan indignación

Y justamente uno de las fuertes peleas y burlas entre los contrincantes, dejó un comentario que provocó la reprobación de los usuarios de redes sociales, debido a que Luca Onestini, quien es originario de Italia y qué padece vitiligo, condición que se aprecia en sus rodillas y por la que confesó que fue víctima de bullying en la escuela pero que ahora no le afecta porque aprendió a amarse así, fue llamado calificado como “sarnoso” por Alfredo Adame.

“Que se quite la sarna que tiene en las patas”, dice Alfredo Adame.

Lo que provoca la risa de Rey Grupero y le responde “pen$%& Adame”, mientras Caramelo sonríe, todo mientras ambos se quejaban del italiano afirmando que era bulleador, pero de acuerdo a diversas grabaciones el modelo si es irónico pero se caracteriza por mantener la calma, ha sido Caramelo y Rey Grupero quienes lo han amenazado con golpearlo e incluso Rey le dijo que le escupiría en el rostro y le dijo que se regresará a su país porque en México nadie lo aceptaría. Para sorpresa de muchos Luca se ha ganado el corazón del público por su contenido sano y su buen humor.

Por su parte los internautas condenaron las declaraciones del cuarto agua debido a que señalaron que es discriminatorio ya que hay muchas personas que padecen vitíligo y dejaron comentarios como: por favor esto no se puede permitir, hay mucho niños que lo padecen y el proceso de aceptación no es fácil", "esto no es bullying, es body shaming", "qué denigrantes soon estas personas".