My Chemical Romance abre segunda fecha en el Estadio GNP el 14 de febrero 2026 | PRECIO de los BOLETOS

OCESA dio a conocer este 24 de mayo que tendremos una segunda fecha de My Chemical Romance en el Estadio GNP de la Ciudad de México, pero ahora el día 14 de febrero de 2026, en pleno festejo del Día del Amor y la Amistad para darle un mayor dramatismo a la gala.

Estos conciertos llegan hasta nuestro país como parte de su gira Long Live: The Black Parade que recorrerá estadios por todo América del Norte incluyendo, claro, los Estados Unidos y Canadá. Se desconoce, por el momento, si vayan a visitar otras tierras nacionales, por lo que es un concierto altamente pedido.

My Chemical Romance, la banda conformada por Frank Iero, Gerard Way, Ray Toro y Mikey Way es una de las más importantes del rock alternativo en los Estados Unidos, también ligados fuertemente a la escena emo de la ola dosmilera del género, compositores, precisamente, del disco The Black Parade, uno de los más importantes de la escena, mismo que cumplirá 26 años, razón principal del festejo que nos unirá a todos los fanáticos mexicanos de la banda en los dos magnos conciertos.

¿Cómo comprar boletos para My Chemical Romance?

Todo lo que debes hacer para comprar boletos de la segunda fecha, es acceder al portal oficial de Ticketmaster, donde deberás abrir una cuenta con tu correo electrónico y agregar un método de pago que puede ser tarjeta de crédito o de débito. Si es HSBC, tendrás la oportunidad de pagarlos a tres meses o cinco meses sin intereses.

Esta segunda fecha es una venta general, así que pueden comprar su boleto todas las personas que deseen hacerlo, aunque no tengan en su poder una cuenta o una tarjeta HSBC. Los precios van desde los 961.25 pesos y hasta los 4255.25 pesos, dependiendo de la zona y fila que quieras elegir.

Estos son los precios para ver a My Chemical Romance en el Estadio GNP: