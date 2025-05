Mona no aceptó un regalo anónimo, sospechó que la querían matar como a Valeria Márquez | VIDEO

La noticia del asesinato de Valeria Márquez, una influencer mexicana de 23 años, conmocionó a México luego de confirmarse que la mataron a tiros mientras transmitía en vivo por TikTok. El trágico suceso ocurrió en un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, un estado que ha sido escenario de una ola de violencia. Las imágenes del incidente, que se viralizaron rápidamente, mostraron los últimos momentos de la joven, generando una ola de indignación y preocupación.

Según los informes, un hombre, supuestamente disfrazado de repartidor, ingresó al establecimiento. En el video de la transmisión, se escucha a Valeria decir "Vienen" y luego una voz le pregunta "¿Eres Valeria?", a lo que ella responde "Sí". Segundos después, el audio se silencia y se ve a Márquez desplomarse.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones, llegando a la conclusión, gracias a las cámaras del C5, de que fue una persona quien llegó en esa motoneta para después escapar a toda velocidad; hasta el momento no se ha detenido a ninguna persona por el feminicidio.

Fue la influencer de TikTok, Mona, quien dio a conocer en las redes sociales información de un caso que habría enfrentado y que se parece mucho a la manera en que actuaron las personas que mataron a Valeria Márquez, pues confesó que la citaron para recibir un regalo de manera anónima.

Mona compartió una experiencia confusa y un tanto inquietante sobre un adorno que le prometieron. Según relató, una conocida le había ofrecido un regalo e incluso le proporcionó la dirección para que pasara a recogerlo, a lo cual Mona había accedido inicialmente. Sin embargo, lo que parecía ser un gesto amable tomó un giro inesperado, dejándola con más preguntas que respuestas sobre la situación.

La preocupación surgió después de que sus amigos le "metieran miedo", como ella misma lo describió, aparentemente haciéndola dudar de la conveniencia de ir personalmente por el obsequio. Esto llevó a Mona a replantearse la forma de recibir el regalo, buscando una alternativa más segura y cómoda. La situación la dejó perpleja, sin entender bien qué estaba sucediendo con la prometedora entrega.

Ante la incertidumbre, Mona decidió tomar la iniciativa y propuso una solución. Le envió un mensaje a la persona en cuestión sugiriéndole que enviara el adorno a través de un servicio de Uber, dejando claro que ella cubriría el costo del envío. De esta manera, buscaba evitar el desplazamiento y cualquier posible riesgo asociado a la visita al domicilio, pues podía pasarle lo mismo que a Valeria Márquez.

Para su sorpresa y frustración, su mensaje fue ignorado por completo. La persona que le había ofrecido el regalo simplemente la "dejó en visto", sin dar ninguna explicación ni respuesta a su propuesta. Este silencio dejó a Mona aún más desconcertada y con la sensación de que algo no estaba bien con la situación del adorno.

"Se me hizo bien raro no sé ya ni qué pedo, ya ven que ustedes me dijeron ayer, bueno yo les conté que había una muchacha que me iba a dar un adorno y que me había dado hasta el domicilio a donde quería que pasara por él y yo le había dicho que sí, entonces ayer ustedes me metieron miedo. Yo le dije: '¿Qué te parece, te mando un Uber?', yo sí le mandé mensaje y obviamente yo lo pago: 'pero me mandas mejor el regalo porque no voy a poder ir yo, mejor lo mandas, ya me dices cuánto es', y ya me dejó en visto"