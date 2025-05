Leslie Gallardo termina su relación con Emilio Osorio

La relación entre Leslie Gallardo y Emilio Osorio, una de las parejas más mediáticas del entretenimiento mexicano, ha llegado a su fin. A pesar de haber compartido planes de matrimonio y formar una familia, la influencer confirmó su ruptura con el hijo de Niurka Marcos a través de una emotiva publicación en Instagram.

Esta noticia sorprendió a sus seguidores debido a que Leslie se encuentra trabajando en la más reciente temporada de "MasterChef Celebrity 2025", donde comparte cocina y cámaras con otros influencers y figuras de la televisión. Cabe recordar que Gallardo y Osorio comenzaron su relación a finales de 2023, poco después de que el cantante terminara su polémica relación con Karol Sevilla.

Desde ese momento usaron sus redes sociales para compartir distintos momentos en pareja, así como la convivencia con la familia del también actor. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para la joven pareja ya que Leslie fue señalada por su actitud en programas como "La Casa de los Famosos", donde su salida fue sumamente controversial ya que pidió salir para reencontrarse con Emilio.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la influencer lanzó un comunicado afirmando que desde hace varias semanas rompió su relación con Emilio. Aunque no especifícó los motivos que los llevó a esta separación, sí aclaró que la decisión fue tomada desde un lugar de respeto y amor propio.

Inmediatamente después de la confirmación de la ruptura, distintos usuarios señalaron que tanto Leslie como Emilio comenzaron a eliminar fotografías y publicaciones donde aparecían juntos. Esta "limpieza" fue interpretada como un símbolo de madurez para superar el duelo emocional y dejar atrás el pasado; hasta el momento, Osorio no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Desde hace tiempo el ciclo que Emilio y yo compartimos llegó a su fin; marcando el fin de una relación que me trajo aprendizajes, momentos muy bellos compartidos, un crecimiento invaluable y una familia que me dio y sigue dando mucho apoyo [...] Hoy elijo priorizarme, honrar mi paz y recordarme que en medio de cualquier cambio siempre me tengo a mí misma, escribió.