La familia Zurita celebra con inmensa felicidad la llegada de un nuevo miembro: Renee Serralde Mtz-Zurita, hija de Paola, hermana del conocido influencer, actor y empresario Juanpa Zurita, quien siguió muy de cerca el embarazo e incluso participó en algunos retos en donde experimentó lo que sentía ella al tener un embarazo tan avanzado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Paola dio a conocer esta importante noticia, compartiendo con el mundo la felicidad de dar la bienvenida a su pequeña, nacida en perfectas condiciones y en medio de un ambiente de amor y esperanza. Por su parte, Juanpa anunció orgullosamente haberse convertido en tío, una alegría que quedó plasmada en su rostro al ver por primera vez a la pequeña Renee.

Por su parte, meses antes del nacimiento de su hija, Paola compartió una emotiva carta dirigida a su bebé, reflexionando sobre la transformación que ha experimentado y la conexión profunda que siente con su bebé. Expresó su agradecimiento por la experiencia de la maternidad y el crecimiento personal que ha conllevado.

Aunque el también actor explicó que no pudo sostener en sus brazos a la pequeña Renee debido a que estaba llegando de un viaje, se mostró visiblemente emocionado al saber que su hermana se convirtió en mamá; así mismo, halagó a Paola afirmando que después del extenso parto lucía "radiante".

Oficialmente soy Tío! No puedo esperar a cargarte pequeña Renée (venía de estar viajando y la sugerencia del doctor fue baño + ropa limpia y por ahora no cargarla + uso de cubrebocas) peroooo no podía no verte en tu llegada! Bienvenida al mundo!! Locura ver una criatura con menos de un día en esta tierra, escribió Juanpa Zurita.