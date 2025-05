VIDENTE advierte a Niurka que podría tener una grave enfermedad con riesgo de muerte | VIDEO

Niurka Marcos quedó en el octavo lugar de La Casa de los Famosos All Stars 2025, luego de que se convirtiera en la más reciente expulsada del proyecto porque no tubo el apoyo necesario del público, sin embargo, una nueva teoría apunta a que salió por presuntos problemas de salud. Hasta el momento, la propia vedette no ha dado información al respecto.

Fue durante la más reciente transmisión del programa de Javier Ceriani cuando el coach espiritual Fernando Javier advirtió que Niurka Marcos podría tener un grave problema de salud durante los próximos meses. De acuerdo con el hombre, la vedette estaría en peligro de cáncer, por lo que le recomendó checarse continuamente.

"Una persona de las más polémicas de la casa, la más polémica de siempre, la que tiene una gran energía y frecuencia, le quiero comentar directamente que viene con un problema serio de salud, problema de brujería o que se está refiriendo, de impacto, o que hacemos que se nos devuelven situaciones. Como es buena santera, le diría que vaya y pida mucho por la salud porque viene un problema grave para ella por los próximos meses. El chacra del corazón y un chequeo de mamas porque si no se cuida podría venir un cáncer de mama. Es un regalo que le hago" Noticias Relacionadas José Ron se conmueve al anunciar la dolorosa muerte de su abuela | VIDEO

Nodal revela por primera vez como es su matrimonio con Ángela Aguilar | VIDEO

¿Quién es Niurka en el mundo del espectáculo?

La figura de Niurka Marcos trasciende las convenciones del espectáculo para consolidarse como un fenómeno mediático en México y Estados Unidos. Su irrupción en la esfera pública mexicana durante la década de 1990 marcó el inicio de una carrera multifacética que abarca la actuación, el baile, la música y una presencia constante en la televisión y los medios de comunicación.

Su estilo confrontacional, su franqueza inusual y su capacidad innata para generar controversia la convierten en un personaje emblemático, objeto tanto de admiración por su autenticidad como de críticas por su carácter impetuoso, elementos que, paradójicamente, refuerzan su estatus de celebridad.

La trayectoria artística de Marcos se inició en el vedettismo, género en el que destacó por su carisma y destreza escénica. Posteriormente, su incursión en la pantalla chica mexicana a través de diversas telenovelas de Televisa, como "Salomé" o "La fea más bella", le otorgó visibilidad nacional. Sin embargo, fue su participación en formatos de reality show como "Big Brother VIP" y su rol como panelista la catapultaron a un nivel de reconocimiento masivo.

Más allá de sus roles convencionales, Niurka Marcos cuenta con una carrera fundamentada en su imagen pública. Su vida personal, los romances mediáticos y las disputas con otras figuras del espectáculo han sido una fuente inagotable de contenido para la prensa del corazón. En la actualidad, la cubana continúa siendo una figura activa y pertinente en la farándula.