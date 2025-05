¿Qué fue de los gemelos Weasley, los personajes más queridos de Harry Potter?

Cuando se trata de producciones legendarias, una de las más queridas a pesar del paso de los años es "Harry Potter" ya que la historia de este mago y el mundo mágico en donde aprende que todo es posible se ha quedado grabada en la memoria y el corazón de quienes crecieron junto a los personajes. Pero entre los muchos actores y actrices que dieron vida a esta los personajes creados por J.K. Rowling hubo dos que se robaron las miradas: los gemelos Weasley.

Hace más de dos décadas, James y Oliver Phelps, entonces adolescentes sin experiencia actoral, se presentaron a una audición para interpretar a los carismáticos gemelos Fred y George Weasley en la saga cinematográfica de "Harry Potter". Desde entonces, sus vidas han estado marcadas por la magia, pero también por una evolución constante que los llevó a explorar nuevos horizontes en la televisión, la filantropía y el emprendimiento.

Aunque le mundo mágico de Harry Potter llegó a su fin hace varios años, los hermanos Phelps siguen aprovechando cualquier oportunidad para revivirlo; fue así como en noviembre de 2024 regresaron al universo mágico como anfitriones de "Harry Potter: Wizards of Baking", un concurso culinario transmitido por Food Network y MAX.

En este programa, nueve equipos de reposteros crean postres inspirados en momentos icónicos de la saga, todo ello filmado en los sets originales de las películas, como el Gran Comedor de Hogwarts y el Callejón Diagon. La serie cuenta con la participación de otras actrices y actores como Evanna Lynch (Luna Lovegood), Warwick Davis (Griphook y Flitwick) y Bonnie Wright (Ginny Weasley), quienes emocionaron a las y los concursantes.

¿Qué pasó con los gemelos Weasley?

Pero no sólo han demostrado su talento en el universo de Harry Potter, pues después del final de la saga en 2011, James y Oliver participaron en la película "Danny and the Human Zoo" (2015) y en el cortometraje "A Mind's Eye" (2012), basado en las ideas filosóficas de Platón.

Oliver hizo su debut teatral en 2018 con "The Case of the Frightened Lady" en el Grand Opera House de York y en 2021 tuvo un pequeño papel en "Last Night in Soho" de Edgar Wright; mientras tanto, James apareció en el cortometraje "Bloody Fury" en 2023. Además, ambos trabajaron en la serie documental "Fantastic Friends", donde exploran diferentes culturas y lugares del mundo.

Y por si esto no fuera suficiente para los ambiciosos gemelos, en 2020 lanzaron su podcast "Normal Not Normal", anteriormente conocido como "Double Trouble". En este espacio, han entrevistado a diversas personalidades, incluidos excompañeros de Harry Potter como Tom Felton, Bonnie Wright, Katie Leung, Alfred Enoch y Evanna Lynch. El podcast ofrece una mirada íntima a sus vidas y reflexiones sobre la fama, la normalidad y sus experiencias personales.

Más allá del entretenimiento, James y Oliver muestran un fuerte compromiso con causas sociales, apoyando a organizaciones como Teenage Cancer Trust, Cancer Research UK y Lumos( fundada por J.K. Rowling). En 2023, James corrió el Maratón de Londres en apoyo a Endometriosis UK, en honor a su esposa, diagnosticada con esta condición en 2013.

¿Cuántos años tienen los gemelos Weasley?

En lo personal, Oliver se casó con Katy Humpage en 2015 y tienen una hija, mientras que James contrajo matrimonio con Anika Ostle en 2016. Ambos son aficionados al golf, una pasión que desarrollaron durante el rodaje de "Harry Potter", ya que no se les permitía practicar deportes de contacto; cabe recordar que James y Oliver Phelps nacieron el 25 de febrero de 1986, por lo tanto tienen 39 años actualmente.