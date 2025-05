"Primero termina de salir del clóset": Aleska Genesis le contesta a exganador de La Casa de los Famosos

Aleska Génesis le respondió de forma contundente a su excompañero de La Casa de los Famosos con quien mantiene una fuerte enemistad, se trata del también influencer y ganador del segundo lugar de la tercera edición del reality show realizado por Telemundo, Rodrigo Romeh.

Y es que el también Campeón Mundial Fitness siempre ha hablado sin filtro sobre lo que piensa de la modelo venezolana, en la más reciente entrevista que le hicieron sobre La casa de los Famosos All Star, dijo que su papel era victimizarse y colgarse de todas las situaciones.

“Se pelea con todo el mundo que puede.. su argumentación siempre es la de víctima… no le queda, su argumentación siempre es tener pleito con todas las chicas, hijole Aleska… deberías empezar a leer un poquito más”, declaró Rodrigo Romeh.

Foto: Instagram rodrigo_romeh

Además aseguró que sus palabras siempre la hacen quedar mal, ese fue el mensaje que mando a la modelo en el programa En casa con Telemundo“, las cuales habrían sido compartidas por la cuenta de Instagram del programa, aunque generalmente Aleska Génesis suele guardar silencio ante los ataques de Rodrigo Romeh, esta vez decidió responder en las redes sociales dejando un mensaje.

“Primero termina de salir del clóset y luego hablamos”, escribió Aleska Génesis.

Los cibernautas reaccionaron al comentario de Aleska aplaudiendo que se defendiera y otros reprobando que en caso de ser verdad, hablara de la sexualidad de alguien si no se encontraba listo para hacerlo. Lupillo Rivera también hizo un comentario sobre la sexualidad de Romeh durante un directo, dando a entender que aún no salía del clóset. Hasta el momento Rodrigo Romeh no ha respondido al respecto.