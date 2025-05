Nodal revela por primera vez como es su matrimonio con Ángela Aguilar | VIDEO

Este jueves 22 de mayo, Nodal lanzó su nuevo disco y como parte de su promoción, el sonorense dio una entrevista exclusiva al programa Hoy, en donde Paul Stanley fue el encargado de llevar dicha plática con el cantante de regional mexicano, el encuentro fue en un lugar para jugar boliche, y comer algunas botanas.

Fue así como Nodal, tuvo toda la confianza para no solamente hablar del lanzamiento de su nuevo disco sino de temas personales, como su vida personal y cómo es su relación con Ángela Aguilar, su esposa, además, nodal reveló que debido a accidentes, ahora debe hacerse varios masajes diarios.

Pese a que el sonorense ha tratado de mantenerse al margen respecto a su vida privada, ya que desde hace un año, el cantante y su esposa han sido blancos de críticas por su relación tan inesperada y rápida, en esta ocasión Nodal reveló cómo se lleva con Ángela Aguilar.

Durante la entrevista, Paul Stanley cuestionó a Nodal sobre cómo va su vida de casado a lo que el cantante respondió de forma tajante con un “bien”, sin embargo, el conductor insistió en saber cómo es la relación que llevan Christian y Ángela, a lo que el también compositor reveló que son muy tranquilos.

“Tenemos un círculo de amistad muy, (¿de los mismos amigos?), claro, entonces salimos y todo, además, somos como muy tranquilos, no sé que fiestas agarrabas tu, pues..” dijo Nodal

En esta misma plática, Stanley cuestionó a Nodal sobre cómo es su vida un día que no tiene shows, a lo que el cantante reveló que se despierta bastante tarde, desayuna y se va directamente a tomar un masaje, pues tiene problemas en algunas zonas de su cuerpo.

“Me despierto a mediodía a desayunar, después me hago un masajito…aunque me veo más o menos joven, yo tengo muchos problemas en las piernas, en la espalda alta y en la espalda baja, entonces sí tengo que mantenerme con una masajista”., comenzó a platicar Nodal

Esto sorprendió a Paul, por lo que inmediatamente el conductor le cuestionó sobré qué fue lo que le ocasionó las molestias en las piernas y la espalda, pues, es un hombre muy joven.

“He tenido cuatro choques…me he caído, me he torcido el pie en conciertos, eso es básicamente…”, confesó Nodal