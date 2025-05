Ilegal - Briggitte Bozzo: LETRA y significado de la canción con la que la actriz le canta al amor

El panorama musical es tan amplio que siempre hay espacio para nuevas voces que quieren encontrar su sonido a través de letras profundas y ritmos pegajosos. Este fue el caso de Briggitte Bozzo, quien después de convertirse en una de las participantes consentidas en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" decidió explorar una faceta completamente nueva incursionando en la música.

Con el lanzamiento de "Ilegal", la actriz demuestra que su talento no tiene límites. En entrevista con el programa "De primera mano", la actriz explicó que el tema aborda las emociones y sentimientos que a veces nos frenamos a experimentar, describiéndolo como una forma de expresar amor de manera "ilegal" .

La canción generó comparaciones con Gala Montes debido a su incursión en la música urbana, pero Briggitte destacó en dicha entrevista que su enfoque es más emocional y personal, por lo que su proceso creativo incluye la autoevaluación y el trabajo en aspectos personales, lo que busca reflejar, de forma auténtica, en su música.

Es así como el tema estrenado por Briggitte Bozzo explora una experiencia de amor o deseo que llega de forma inesperada y arrolladora, como si traspasara los límites establecidos. Desde el inicio, la letra describe cómo alguien entra en su vida de manera intensa, "ilegal", tocando partes profundas de su ser sin previo aviso y esta entrada repentina da una sensación de descontrol emocional, lo que hace que la conexión se sienta casi peligrosa.

Finalmente, la letra también refleja una tensión sexual clara y provocativa, pues basta con ver o tocar a la otra persona para que se desate una reacción física y mental. Esta química se presenta como algo compartido, recíproco y aunque es una sensación placentera, también se percibe como riesgosa. La advertencia de “no te vayas a enamorar” muestra que, aunque hay pasión, no se busca un compromiso profundo, sino más bien un juego ardiente que puede terminar quemando a quien se implique demasiado.

Te metiste en mi vida de forma ilegal,

tocaste lo profundo, como submarino supiste llegar

Sobrenatural, haces que mi mundo pare de girar

conoce a fondo mi debilidad

no sé cómo lo haces, pero lo que haces parece ilegal.

Que me sofoques,

con solo verte o tocarte me provoques,

haces que dentro de mi mente tú me toques,

con solo verte o con tocarme me provoques, te pasa igual, ya lo noté.

Levitando como hacen los astros

la neta me tenías hace rato

y la luna conmigo está bailando

y eso que solo estamos calentando.

Tu cara, tu mirada ilegal

de una chava que quiere pecar

No te vayas a enamorar,

porque la neta te puedes quemar.

Qué rico, me encanta, eres mi fuckboy

Contigo me siento una modelo Playboy

una diva, por eso quiero.