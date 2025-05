"Está cuidando de mí", así fue como la boxeadora Georgina O’Connor se despidió de su bebé | FOTOS

El mundo del boxeo está de luto. La agencia de boxeadoras Boxxer en Reino Unido, dio a conocer la muerte de una de sus grandes promesas, la peleadora Georgia O'Connor, quien se perfilaba a ser una de las más grandes atletas de todo el país, pero tuvo que enfrentarse a un cáncer muy agresivo.

La historia de Georgia O'Connor tomó un giro trágico. Desde 2023, venía batallando con colitis ulcerosa y colangitis esclerosante primaria (PSC), dos enfermedades que aumentan significativamente el riesgo de cáncer. A pesar de sus persistentes dolores, su intuición de que algo grave ocurría, Georgia denunció que los médicos no tomaron sus preocupaciones "seriamente" durante meses. En enero de 2025, fue finalmente diagnosticada con un cáncer raro y agresivo, que lamentablemente se había propagado.

Georgia O'Connor falleció el 22 de mayo de 2025, a la joven edad de 25 años, apenas dos semanas después de haberse casado con el amor de su vida, Adriano Cardinali. Su historia conmovió profundamente a la comunidad del boxeo y a quienes la conocieron, siendo recordada como una "verdadera guerrera dentro y fuera del ring".

Lamentablemente vivió también un importante capítulo durante su diagnóstico de cáncer, pues los doctores le informaron de su embarazo y también de su aborto repentino. Al respecto, dijo pocas palabras en las redes sociales donde explicó el suceso y recordó a su bebé.

La boxeadora murió de cáncer. Crédito: @georgiaoconnor_1

Georgina O’Connor perdió a su bebé mientras luchaba contra el cáncer

Fueron dos publicaciones diferentes donde dio a conocer el suceso. Todo pasó después de que fuera diagnosticada con cáncer, mientras intentaba luchar contra una enfermedad que ya estaba tan avanzada que fue señalada como en etapa terminal por los doctores, pero ella dio a conocer que se tardaron bastante en ello.

Una primera publicación apareció el día 18 de febrero de 2025 en su Instagram oficial. Aseguró que los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones porque vivió algunos momentos de angustia, pero principalmente dos: "He estado embarazada de un hermoso bebé, he sufrido un aborto involuntario, luego me diagnosticaron cáncer incurable. ¡Pero todavía me siento en la cima del mundo!".

En ese momento aseguró que estaba pesando 59 kilos porque perdió mucha masa muscular, también tenía que usar muletas o silla de ruedas para moverse porque estaba bastante débil todo el tiempo, pero tenía las esperanzas a tipa para que pudieran encontrar un tratamiento que eliminara su cáncer.

La segunda publicación la hizo el 21 de marzo de 2025, cuando dio a conocer que fue llevada al hospital porque tenía sepsis. En la publicación reveló que los doctores dieron que tenían 4 horas para conseguir la medicina correcta o ella moriría, pero afortunadamente lograron salvarla. Ella atribuyó esto, claro, a los médicos que hicieron hasta lo imposible por mantenerla con vida, pero también agregó el siguiente mensaje "Creo que mi pequeño niño en el cielo debe estar cuidando de mí".