Ángela Aguilar revela la verdadera edad en la que conoció a Christian Nodal y desmiente la versión de su esposo

La pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar no parece salir de una controversia antes de entrar a otra, pues hace algunos días se volvió viral una declaración hecha por el cantante sobre los detalles de su primer encuentro. De acuerdo con lo dicho por Nodal para el podcast "Zona de Desmadre", el primer encuentro que tuvieron antes de convertirse en pareja sucedió cuando Ángela tenía a penas 13 años y él, 18.

Es que está bien mal que lo diga, yo había compartido con la familia Aguilar en "Jaripeo". Entonces cuando yo conocí a Ángela yo digo "wow, tiene un talentazo". Y yo tenía 18 años pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13, dijo Nodal.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales, donde distintas personas cuestionaron la forma en la que Nodal hablaba de su ahora esposa mientras ella era tan sólo una adolescente. Algunos días después de que la controversia estallara, Ángela Aguilar participó en una entrevista con Paty Chapoy para el programa "Ventaneando", en donde reveló su versión de esta polémica historia.

Ángela Aguilar revela la verdadera edad en la que conoció a Nodal

Si bien, la menor de la dinastía Aguilar se ha caracterizado por defender a capa y espada a su esposo, durante el encuentro con la periodista, la cantante de 21 años negó rotundamente haber conocido a Nodal cuando tenía 13 años; de la misma forma, explicó que no tiene muy claro cuándo sucedió este primer encuentro, pero detalló que le parece "muy chistoso" como cada uno tiene una versión distinta de la historia.

#LoVisteEnVentaneando: La Sra. Pati Chapoy tuvo una entrevista con Ángela Aguilar. Pudimos conocer más de su nuevo sencillo y de cómo es la relación con su esposo. uD83DuDC40 uD83EuDD70#Ventaneando por #AztecaUNO pic.twitter.com/VZgCUqWrOM — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 23, 2025

Esta historia es muy chistosa porque cada persona la cuenta diferente, según yo tenía 14 años y estaba en unos premios, pero no sé. Él dice más joven, mi papá más grande. Nada, no pasó nada, yo estaba trabajando. Eran mis primeros premios, estaba muy nerviosa, no me acuerdo de cómo lo conocí, declaró Ángela Aguilar para "Ventaneando".

Con estas palabras, la joven artista no solo contradijo la cronología presentada por Nodal, sino que también dejó entrever que no tiene interés en alimentar la especulación sobre su pasado, ni en revivir detalles que considera irrelevantes para su vida actual. De la misma forma, no dudó en reafirmar que la admiración hacia su ahora esposo siempre existió, más allá de si eran pareja sentimental o no.

No sé, esa historia es algo que en mucho tiempo la vamos a contar, las cosas que son tan platicadas se deben mantener de esa forma. Siempre hubo admiración hacia él, dijo.

Resulta importante recordar que, a pesar de las diferencias sobre su primer encuentro, Nodal y Ángela compartieron un hito importante en sus carreras: la canción “Dime Cómo Quieres”. Grabada durante la pandemia de COVID-19, esta colaboración se lanzó en noviembre de 2020 y rápidamente escaló posiciones en las listas de popularidad, incluyendo el Top 10 de Billboard Latin Airplay.

El momento de introspección que vive Ángela Aguilar

Durante dicha entrevista, la cantante también habló sobre el lanzamiento de sus últimos temas y el crecimiento profesional que tiene actualmente. Así mismo, se sinceró sobre el proceso de transformación personal que atraviesa actualmente, describiendo un periodo marcado por importantes cambios emocionales y familiares, explicando que ha tenido muchos "golpes de realidad" desde hace varios meses.