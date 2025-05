Alejandro Fernández presume su lujosa mansión con Karla Laveaga| VIDEO

Desde la tranquilidad de su residencia en Guadalajara, Alejandro Fernández y Karla Laveaga han permitido conocer su hogar, conocido como Casa Rosa, una propiedad de alto valor arquitectónico que refleja su gusto por el diseño y la armonía en pareja. Esta casa fue diseñada en 1978 por Andrés Casillas de Alba, discípulo del reconocido arquitecto Luis Barragán, y es hoy un claro ejemplo de la arquitectura moderna mexicana.

Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara, Casa Rosa fue renovada por la pareja para alinearse con su estilo de vida actual. Alejandro, apasionado por la arquitectura, mantuvo intacto el concepto original de Casillas de Alba, pero modernizó los interiores.

Uno de los cambios más notorios fue reemplazar el color rosa pálido exterior por un tono tierra inspirado en el estilo marroquí. Materiales como cuero, ladrillo y barro aportan calidez, mientras que la sala principal, con un piano al centro, refleja la elegancia del cantante. La cocina, en tonos oscuros y madera, también revela su toque personal.

Así es la lujosa mansión de Alejandro Fernández

Entre los espacios favoritos está el jardín trasero, creado por Daniel Orozco, con árboles, hamacas y salas bajas ideales para descansar. “A veces venimos a leer aquí y ponemos música; otras veces, solo escuchamos el entorno”, compartió Fernández. La terraza principal, amueblada con piezas de Peca Estudio y Clásicos Mexicanos, es usada para convivencias familiares. Además, hay una habitación especialmente dedicada a la madre del cantante, demostrando su fuerte lazo familiar.

Aunque no hay una cifra oficial del valor del inmueble, expertos estiman que una propiedad con estas características en esa zona de Guadalajara podría valer más de 50 millones de pesos. Su diseño original, la ubicación y las mejoras realizadas elevan su valor de forma considerable.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga comenzaron su relación en 2011, aunque se conocieron en 2008 en Guadalajara. Tras un segundo encuentro en una reunión de amigos, inició una historia de amor que ha atravesado altibajos, incluyendo una separación en 2019. Sin embargo, en 2021 retomaron su vínculo con más compromiso.

A sus 54 años, el cantante no descarta tener hijos con Karla, quien ha expresado su deseo de formar una familia. “Yo ya tengo mi familia hecha, pero creo que a ella sí le interesa tener hijos. Entonces, es algo que se puede hablar. No tengo problema”, confesó Alejandro. Aunque aún no se han casado, muchos los consideran una pareja estable, con una dinámica muy cercana a la de un matrimonio.

Karla Laveaga, nacida el 20 de septiembre de 1991 en Guadalajara, es modelo, influencer y amante del arte. Aunque estudió diseño de interiores, dejó la carrera para dedicarse a la moda, asesoría de imagen para novias y la fotografía. Con más de 270 mil seguidores en Instagram, comparte su estilo de vida y proyectos creativos.

Alejandro, nacido el 24 de abril de 1971, es uno de los artistas más reconocidos de México, con una carrera que empezó en 1992 y más de 40 millones de discos vendidos. Ha experimentado con diversos géneros musicales, desde el mariachi y bolero hasta el pop latino, colaborando con grandes nombres como Christina Aguilera, Sebastián Yatra y Christian Nodal.

Ha ganado tres Latin Grammy y seis premios Billboard, posicionándose como una de las figuras más influyentes de la música en español. En lo personal, es padre de cinco hijos: Álex, Camila, América, Emiliano y Valentina. Su matrimonio con América Guinart duró de 1992 a 1998. Más tarde tuvo una relación con la modelo colombiana Ximena Díaz, madre de sus dos hijos menores.

Casa Rosa no solo es una residencia de lujo, sino un reflejo del crecimiento personal y sentimental de Alejandro y Karla. Han creado un espacio que une historia, diseño y convivencia. Con planes de boda y la posibilidad de agrandar la familia, su historia sigue desarrollándose como una de las más sólidas del medio del espectáculo en México.