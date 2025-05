Wes Anderson va por la Palma de Oro en el Festival de Cannes

El mundo conoció las obsesiones temáticas y estéticas de Wes Anderson en 1996, a través de su ópera prima “Bottle Rocket”, sobre tres jóvenes aspirantes a ladrones, que disfrazaban sus carencias afectivas y la ausencia de figuras paternas en una fachada ridícula que pretendía hacerlos ver como los hombres que construían desde su idea infantil de lo masculino.

Casi tres décadas después y con una filmografía que rebasa la decena de largometrajes, Anderson continúa la exploración de personajes que navegan entre la autoconfianza, rayando en la soberbia, y un espíritu inocente que contrasta con personajes obsesionados con las apariencias.

Anderson presentó su película “El Esquema Fenicio”, en competencia en el Festival de Cannes, en Francia, ahora tiene a Michael Cera como su protagonista.

“La escritura de Wes está enfocada en las personas al centro de la historia. Sus guiones se enfocan en los sentimientos de estos personajes. Lo demás es decorativo. Porque su corazón está en las emociones”, explicó Cera en entrevista desde la Riviera Francesa. “Es alguien que tiene muy claro qué historia está contando y eso se nota en cada paso que da”, concluyó el actor.

“El Esquema Fenicio” se centra en Sza-Sza Korda, un empresario interpretado por Benicio del Toro quien, después de escapar a varios atentados en su contra, decide que es momento de pasar su legado y riquezas a la hija con la que hace años perdió comunicación -interpretada por Mia Threapleton-, quien ahora se dedica a ser monja, distanciada del mundo de negocios que ha amasado la fortuna de su padre ausente.

Para ello dependerá de una serie de negociaciones y desventuras, siempre acompañado por el enigmático Bjorn -Michael Cera-, formando así una de las muchas familias disfuncionales de Anderson, un tema al que recurre con frecuencia.

“La idea de la masculinidad y de cómo proyectamos esa masculinidad es ‘la masculinidad’ en sí misma. Porque se trata de algo que tú eliges”, comentó el director tejano desde Cannes, al preguntarle por su obsesión en torno a figuras paternas fallidas y de frágil masculinidad. “Me basé en el padre de mi esposa, a quien le dediqué esta película. Era todo un ‘macho’, aunque también era reservado, pero la realidad es que estaba lleno de inseguridades y miedos.”

Como en trabajos anteriores, Wes Anderson dibuja una historia sobre los lazos familiares, “cada vez que empiezo a escribir un guion se siente como si la historia ya existiera y nosotros solamente la estuviéramos desenterrando”, explicó el cineasta y agregó, “suele suceder que una película me lleva a la siguiente. Los temas se atraviesan y se genera un tren de pensamiento e ideas que es continuo”.

Si bien el cine de Wes Anderson es muchas veces recordado por su estilo visual, dice Michael Cera que “son los personajes y sus historias las que dejan huella en nuestra memoria y corazón”. A decir de Anderson, “es una gran metáfora, porque significa que estas historias vienen de un lugar en nuestras mentes que no controlamos. No es coincidencia y no es algo consciente.”

A DETALLE

Benedict Cumberbatch, Riz Ahmed y Rupert Friend son parte del elenco.

Durante la alfombra roja Anderson criticó las políticas de Donald Trump.

La actriz Mia Threapleton, hija de Kate Winslet, desfiló en un vestido verde.

La cinta compite por la Palma de Oro, máximo galardón en el encuentro.

MAAZ