Wendy Guevara revela que le robaron en su casa, ¿fue una de Las Perdidas?

Wendy Guevara comenzó su carrera como conductora fuera de México con el proyecto de Univisión, 'Desiguales', el cual se grababa en Miami. Después de estar fuera de su casa por algunos meses, la influencer regreso a su natal León, donde terminaría llevándose una amarga sorpresa, le habían robado una pertenencia. El gran problema fue que nadie entró ilegalmente a la propiedad, sino que fue una de sus amigas la que decidió adueñarse de un perfume.

En el directo de YouTube, Wendy dejó claro que la persona que le robó era alguien cercano a ella. Guevara se encontraba arreglándose el cabello junto con Karina Torres cuando uno de los fans le preguntó si Karina le había robado algo. Fue en ese momento que se trajo al live el tema del perfume que le hacía falta entre tus pertenencias. Torres le preguntó a Wendy si era verdad que alguien le había robado.

La ganadora de LCDLFM en la temporada 1 decidió mutear la transmisión y le contó a Karina todo lo que sabía. Después de contarle, Guevara volvió a colocar volumen a la transmisión y se escuchó como Torres le dejó claro que ya la traía entre ceja y ceja. Este comentario fue el que dejó claro que si le habían robado el perfume y que se trataba de una persona que se encontraba en su círculo cercano.

A pesar de no tener algo claro, la conversación entre Wendy y Karina continuó y dieron pistas de quién pudo ser la persona que se llevó le perfume que le había regalado un amigo a la influencer. Las integrantes de las Perdidas estarían colocando a Paola Suárez, otra de las integrantes de las Perdidas, como la encargada de ejecutar el robo dentro de la casa de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

A pesar de esta conversación, Guevara no ha querido culpar a alguien de forma directa, pero algunas de ellas ya han dado la cara y se han defendido expresando su opinión sobre el tema. Las amigas de la influencer explicaron que la única persona que sabe quién se llevó el perfume es Wendy, pero no ha querido decir nada al respecto.

Paolita Suárez comenzó en un directo en sus redes sociales que no sólo Wendy sabía quién le había robado. Posteriormente, en el mismo live cambiaría el discurso y confirmaría que sí sabía quien le había robado el perfume a la influencer. En su discurso dejó claro que ella no le iba a decir quién le robó, ya que la ganadora de LCDLFM era la única que debía comentar quién fue la persona que se atrevió a sacar el perfume de su casa.

"La verdad yo si sé quién fue, hermanas, pero yo no les voy a decir. La que tiene que decir es esta Wendy , y si no dice Wendy, pues ustedes que c... se meten, la neta", dijo Paolita Suárez.