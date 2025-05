Papá de Octavio Ocaña responde a acusaciones de maltrato: "me están difamando"

El divorcio de la señora Ana Lucía Ocaña y Octavio Pérez habría destapado una serie de problemas familiares que había guardado durante tres décadas la mamá del actor que formó parte de Vecinos. Después de escuchar que el papá del histrión era violento, machistas y que fue infiel llegó el momento en el que el señor Pérez rompió el silencio y confirmó que jamás había golpeado a su exmujer y que su hija Ana Leticia lo ha apoyado desde el inicio del proceso de divorcio.

Después de mucho hermetismo, Octavio Pérez decidió hablar sobre su divorcio y todas las declaraciones que ha dado Ana Lucía en diferentes espacios en los medios de comunicación, tanto digitales como en la televisión. Pérez decidió hablar en una entrevista que dio para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. En sus declaraciones confirmó que no ha hecho nada de lo que lo están acusando en las otras entrevistas.

El papá de Octavio le contó a Infante nada de lo que está diciendo la señora Ana Lucía es verdad, que lo está inventando todo. Pérez dejó claro que el matrimonio ya estaba mal desde antes de que muriera el actor que le dio vida a Benito en Vecinos. Después de semanas de escuchar las declaraciones, llegó el momento de contar su versión.

"Obviamente, lo voy a negar. Así no son las cosas, como ella está diciendo. No hubo violencia, todo lo está inventando. No sé por qué. Es mentira (que le fui infiel). Nuestro matrimonio ya estaba tronado desde antes de que mataran a mi hijo", dijo Octavio Pérez .

El papá de Ocaña dejó claro que su exesposa lo está difamando debido a que está arrepentido por haberlo abandonado. El señor Pérez aseguró que las declaraciones de Ana Lucía es como una especie de venganza por no poder recuperarlo después de todos los problemas que se han presentado.

"Ella ya me había abandonado. Se había ido con las gemelas. Entonces que no venga ahorita con esas cosas. No tengo nada de que hablar sobre la señora. Es la mamá de mis hijos. No voy a caer en su juego. Lo que quiere es recuperarme", dijo Pérez para confirmar que no quiere entrar en una pelea de declaraciones, además de la pelea legal por el tema del divorcio.