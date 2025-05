Galilea Montijo y Odalys Ramírez, conductoras confirmadas de La Casa de los Famosos 3, dan los primeros detalles

La tercera temporada de La Casa de los famosos México, ya es toda una realidad, por lo que productores y dos de las conductoras confirmadas de esta edición ya comenzaron con las grabaciones y sesiones de fotografía para los promocionales del reality show.

En entrevista con Galilea Montijo y Odalys Ramírez, dos de las presentadoras confirmadas de esta temporada revelaron algunos detalles de lo que será La casa de los famosos 3, así como también compartieron su sentir de ser parte de este gran proyecto.

En entrevista con el programa Hoy en donde también es una de las presentadoras de la edición matutina, reveló que la emoción y los nervios la siguen invadiendo a pesar de que es un proyecto que ya conoce.

“Pues estoy emocionada nerviosa, por que obviamente cada que comienza un proyecto me da muchísimo nervio, pero tambien tengo mucha emocion,, por que es un proyecto más que probado con el público que estamos esperando, me encanta que lo dejen descansar, y que esperemos todos la nueva temporada, cuando me avisaron que iba a haber tercera temporada me emocioné muchísimo”, contó Galilea Montijo