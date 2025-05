Gabito Ballesteros no busca romance con Belinda, acaba con los rumores

Gabito Ballesteros ha decidido aclarar los rumores sobre su supuesto romance con Belinda, luego de aparecer juntos en varios eventos, incluyendo un concierto del cantante de regional mexicano y el Gran Premio de México, donde se les vio muy cariñosos y cómplices.

El joven, que ha ganado gran popularidad en los últimos meses, afirmó que entre él y la intérprete “Luz sin gravedad” solo existe simpatía y que no ha surgido ningún vínculo amoroso con la artista española.

“Sí, tengo una buena amistad con ella, la miro mucho, admiro su carrera, admiro mucho su familia, tengo una bonita relación con su familia, con ella y somos buenos amigos”, explicó a las cámaras del programa Hoy.

Gabito Ballesteros no busca romance con Belinda

Con esta declaración, Gabito dejó claro que no hay nada más que un gran aprecio entre ambos. Además, mencionó que por el momento se encuentra sin ningún compromiso sentimental, puesto que está enfocado en su faceta profesional.

“Estamos solteros, estamos solteros, ahorita todo bien, tranquilo, enfocado en la música”, manifestó Ballesteros sobre su vida personal.

En este sentido, Gabito se dijo emocionado por los duetos que consiguió para su nueva producción discográfica titulada ‘Ya no se llevan serenatas’, entre las que destaca un colombiano y un mexicano.

“Colaboraciones nuevas que yo soñaba en realizar como la de mi amigo J Balvin. Balvin para mí, yo respeto mucho su carrera, lo admiro totalmente. Lo sigo desde muy pequeño yo a él y sé que ha logrado muchas cosas y más las que le faltan por hacer”, aseveró.

De la misma manera, expresó su felicidad por compartir un sencillo con una de las exparejas de Belinda, y actual esposo de Ángela Aguilar.

“Sí, Nodal, paisano allá de Sonora. Pues ya veníamos de tiempo atrás hablando y ahí queriendo hacer un tema, no llegábamos a ningún acuerdo, pues ahí, nos mandábamos uno y luego otro, y ahí estamos. Y este tema no sé, desde que lo hice me gustaba mucho para su voz”, remató.