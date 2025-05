Fallece el culturista Nikita Tkachuka, conocido como “Hulk Ruso”, a los 35 años por peligrosa sustancia

En las noticias de todo el mundo circula la información de la muerte del fisicoculturista y atleta Nikita Tkachuk, conocido como el "Hulk ruso", quien falleció a los 35 años, tras presentar diversas afectaciones orgánicas, según reporta su esposa en redes sociales.

Derivado de la información de la pareja sentimental de Nikita Tkachuk, fue el 17 de mayo, cuando el deportista presentó una falla orgánica múltiple, esta afectación provocó complicaciones en sus riñones y pulmones, por lo que perdió la vida, dejando un profundo dolor en sus seres queridos.

"Nikita, mi amado esposo ha fallecido... Mayo 17, 2025. Los riñones fallaron, los pulmones inflamados y el corazón no podía soportarlo. Hubo muchos desafíos a lo largo del año. Me he quedado sin recursos... No hay otras palabras todavía, solo shock...", expresó la pareja del fisicoculturista.