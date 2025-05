El dúo de Astronomía Interior evoluciona con el álbum "Hélices"

Astronomía Interior, conformada por Ángel Mosqueda y Chucho Báez, quienes a su vez son miembros de la querida banda Zoé, lanza nuevo disco titulado Hélices, con una temática orientada a la naturaleza, como bien lo demuestra uno de los temas del álbum.

“Es un disco que nos tiene llenos de satisfacción y pues en cuanto a la temática, en este caso ‘Hélices’, es una de las canciones del disco y básicamente lo que intenta expresar son las alas en este caso de una libélula, las cuales están en la portada y son las hélices de la naturaleza. Y a lo que esto se refiere es a que normalmente en el mundo tomamos al amor como la fuerza más fuerte y obviamente para los humanos sí lo es, pero arriba de eso siempre está la naturaleza”, comentó el bajista Ángel Mosqueda.

Además, Ángel explicó que se encuentran muy felices por este nuevo álbum y por seguir explorando distintos terrenos musicales.

“Es nuestro segundo álbum de estudio de este nuevo proyecto que tenemos Chucho y yo llamado Astronomía Interior, que es Hélices y sale el 15 de mayo. Estamos muy contentos con esta segunda producción. Para nosotros es muy importante, extender nuestra musicalidad y nuestras ganas de hacer música y de hacer arte en otros proyectos y por eso el surgimiento de Astronomía Interior”.

En cuanto a los elementos sonoros con los que experimentaron en Hélices, Ángel indicó que, como en casi todos sus proyectos, se probaron cosas distintas. “Siempre hay una evolución. No hay manera en donde Chucho y yo o Zoé y yo hagamos un disco en donde no haya un cambio, y no es establecerlo en una hoja o hacer una junta para ver cómo vamos a transformarnos, en realidad se da de una manera muy natural. Somos gente que va evolucionando personalmente y también en nuestro arte, en nuestra música, en este caso (…) nos dimos a la tarea de meter más y diferente instrumentación también y otro tipo de sonidos”.

Sobre esta misma evolución el tecladista Chucho Báez agregó que son justamente estos cambios, los que los llevaron a concebir a Astronomía Interior.

“Hay un avance en todo sentido. Desde que empezamos este proyecto, teníamos unas canciones que no encajaban muy bien en Zoé, pero que queríamos explorar (…) entonces, el primer disco pues fue todo un reto, crear un sonido diferente, no regresar a hacer lo que veníamos haciendo con Zoé que, pues es rock, por llamarlo de alguna forma”.

Chucho también señaló que, a diferencia de su primer trabajo como dúo, en este se sintieron con más confianza. “En este segundo disco pues ya hay más libertad, ya podemos empezar a relajarnos un poquito más, a divertirnos más todavía. Ya entra Phil Vinall que es el productor de todos los discos de Zoé, entra con nosotros a trabajar entonces ya nada más con eso ya es completamente algo diferente, algo que nos hace avanzar en este camino, en esta exploración como músicos de entrarle a algo diferente, que creo que todo músico tiene esa inquietud”.

Ángel Mosqueda, mencionó que trabajar con su amigo es un deleite, por todo lo que han vivido juntos, haciendo esto más clara su comunicación. “Es muy interesante trabajar con Chucho porque justo con él es con quien más tiempo llevo componiendo en mi vida (…) entonces es muy fácil para nosotros ponernos de acuerdo. Nos gusta divertirnos mucho en el estudio. Tratamos de que todo esto sea muy libre, sin ataduras. Trabajar con Chucho, pues nada más somos dos los que nos tenemos que poner de acuerdo y es muy fácil, a diferencia de una banda de rock que tiene otras maneras de trabajar”.

“Nos complementamos muy bien Ángel y yo, y eso no es nada nuevo. Nos conocemos como desde los 16-17 años, entonces pues es como mi hermano, somos como una familia que ha compartido música por años”, agregó Chucho sobre su relación con Mosqueda.

Por otro lado, acerca de las cuatro fechas agotadas que la banda logró en el Estadio GNP Seguros, Ángel declaró que se sienten muy felices por ello. “Qué afortunados somos de tener dos proyectos que nos encantan en este caso, y pues el disfrutar los éxitos de ambos es una cosa increíble. Nos sentimos, en un disfrute total, en un momento muy, muy importante en nuestras vidas en el cual podemos estar compartiendo estos éxitos. Esta salida del disco de Astronomía Interior, y tener sold outs, no sabes lo bonito que sentimos”.

HA DICHO:

Es simplemente ir añadiendo más cosas bonitas a nuestras carreras como músicos, como artistas. Todo esto que está pasando, tanto lo de Zoé como lo de Astronomía, es pura satisfacción. - Chucho Báez

A DETALLE

Hélices se estrena el 15 de mayo

Este nuevo álbum cuenta con 11 canciones

Astronomía Interior se presentó el Pa’l Norte 2023

Su primer álbum homónimo salió en 2023

Astronomía Interior tiene más de cinco millones de reproducciones en YouTube

Ángel Mosqueda y Chucho Báez entraron a Zoé en 2001

MAAZ