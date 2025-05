Eiza González se sincera sobre la maternidad y si está en sus planes

Eiza González se abre paso con éxito en Hollywood demostrando su talento como actriz en importantes proyectos, como el más reciente "La Fuente de la Juventud" en el que comparte créditos con Natalie Portman y John Krasinski. Sin embargo, no pierde de vista los objetivos en su vida personal en los que podría incluir convertirse en madre, la actriz se sinceró sobre el tema en el que destaca la importancia de hacerlo sin ningún tipo de presión social.

La actriz de "Descuida, yo te cuido" se ha colocado como una de las principales figuras del cine gracias a su talento ante las cámaras; además, es ya uno de los rostros más cautivadores en la industria de la moda en donde acapara las miradas gracias a su belleza, elegancia y porte en cada evento donde presume looks de impacto. Sobre su vida personal, González estrena romance con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, con quien presumió su amor en Cannes.

La actriz mexicana se sinceró sobre un tema del que pocas veces ha hablado: la maternidad. Al respecto, no descartó la posibilidad de incluirlo en sus planes de vida destacando que sí es algo que le gustaría hacer. Sin embargo, también puntualizó en que no es un plan a corto plazo, pues actualmente disfruta de sus logros profesionales y se mantiene firme en su creciente carrera en Hollywood.

Tras varias semanas de rumores, Eiza González gritó su romance con Grigor Dimitrov durante su participación en el Festival de Cine de Cannes 2025 en donde posaron juntos. Además, la actriz le dedicó un tierno mensaje al tenista búlgaro por su cumpleaños y compartió de manera oficial su primera foto juntos en redes sociales.

"Eres uno de uno. Realmente eres mi humano favorito absolutamente y no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible. Para el hombre más amable, más considerado y cariñoso. Admiro cada centímetro del humano en el que eres y te estás convirtiendo. No puedo esperar para celebrar muchos muchos más. Te quiero", se lee en el mensaje.