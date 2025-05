Eduardo Yáñez pierde toda esperanza de reconciliarse con su hijo y confiesa no conocer a su nieto

Uno de los actores más importantes en la televisión mexicana es Eduardo Yáñez, quien con una amplia trayectoria en el medio artístico se consolidó como un referente en el mundo de las telenovelas. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para él, pues recientemente se sinceró sobre el distanciamiento que tiene con su hijo, Eduargo Yáñez García, pues todo parece indicar que no existe ninguna posibilidad de que se reconcilien.

En una entrevista reciente, el actor habló abiertamente sobre la difícil situación con su hijo, con quien no tiene contacto desde hace aproximadamente cuatro años. Aunque reconoce que lo extraña profundamente y siente un fuerte deseo de conocer a su nieto, Yáñez declaró que la ruptura que atravesaron es demasiado profunda.

Claro que extraño a mi hijo, muchísimo, pero no hay manera que nos arreglemos, no, no, dijo firmemente el actor.