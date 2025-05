"Daré mi versión": Gloria María, conductora de TV detenida en NL, rompe el silencio | VIDEO

La tarde del miércoles 21 de mayo se reportó la detención de la conductora de televisión y modelo, Gloria María, estrella del programa "Las Favoritas". En redes sociales fue publicada la fotografía que la muestra bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con los reportes, la presentadora de televisión, Gloria María, fue detenida en el municipio de San Nicolás en el estado de Nuevo León. Al parecer las causas de su captura fueron alterar el orden y tras pagar su fianza obtuvo su libertad.

Después de ser detenida y salir de prisión, Gloria María, registró actividad en sus redes sociales al compartir varias publicaciones relacionadas con su reciente detención. La conductora de televisión no brindó más detalles sobre las causas, pero dijo que próximamente dará su versión.

Ante sus más de 170 mil seguidores en Instagram, la conductora del programa "Las Favoritas", Gloria María, subió un video acompañado por una canción de Jenni Rivera. La también modelo reaccionó a que se convirtió en tendencia en la industria después de su detención en San Nicolás.

Más tarde, Gloria María, subió una historia en Instagram reaccionando a la fotografía que la muestra detenida. La modelo tomó con sentido del humor lo que pasó e incluso dijo que le hubieran avisado para que se "retocara" y no saliera "despeinada".

En la parte final de esa historia, la conductora de televisión reveló que próximamente dará su versión de lo sucedido y tomará cartas en el asunto. Por su parte sus compañeras en el programa "Las Perdidas" confesaron que su amiga está bien a pesar de su detención.

"Si hubiera sabido que me iban a filtrar esa fotografía me hubieran avisado para retocarme, me sale el cabello muy despeinado, después daré mi versión, explicaré lo que está pasando, tomaré cartas en el asunto", dijo.