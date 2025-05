Christian Nodal responde a críticas con su canción "Ni se metan", ¿recuerda a Cazzu?

Christian Nodal ya estrenó la producción “¿Quién + como yo?”, un disco que llega en plenas vísperas de verano y que fue de los más esperados por los fanáticos del artista originario de Caborca, Sonora, un álbum en donde incluyó desde temas románticos para conquistar, hasta piezas tristes y algunas canciones al estilo de los corridos tumbados.

Una de las canciones que más han llamado la atención es “Ni se metan”, una letra en donde defiende el amor que le tiene a una de sus parejas, tal y como ahora lo hace con su relación con Ángela Aguilar, tras los señalamientos por casarse con la hija de Pepe Aguilar justo meses después de terminar con Cazzu, la madre de su hija Inti.

La canción “Ni se metan” que ahora forma parte del nuevo disco de Christian Nodal titulado “¿Quién + como yo?”, fue escrita por César Iván Gámez Galindo, Luis Ignacio Mexia Núñez, Pablo Preciado y Ángela Aguilar, por lo que es una de las piezas más importantes dentro de esta nueva producción discográfica, ya que lleva el toque de la esposa del intérprete

¿Quién?

¿Quién les preguntó?

¿Quién pidió su opinión?

Porque claramente no fui yo

Si ando un poco mal, es normal

No me pidan que me dé igual

No se puede todavía

Porque, ¿quién causó la herida?

Era el amor de mi vida, no el de ustedes

Pa’ empezar, solo era mía

Si todo el tiempo me acuerdo

De sus besos que les valen, muy mi pedo

Y si se me pasan las cervezas

Se me mete en la cabeza

Ir a rogarle hasta su puerta

Ni se metan

Era el amor de mi vida, no el de ustedes

Pa’ empezar, solo era mía

Si todo el tiempo me acuerdo

De sus besos que les valen, muy mi pedo

Y si se me pasan las cervezas

Se me mete en la cabeza

Ir a rogarle hasta su puerta

Ni se metan