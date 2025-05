Celia Lora reacciona al embarazo de Lizbeth Rodríguez; asegura que la usó por fama

Lo que comenzó como una gran amistad entre Lizbeth Rodríguez y Celia Lora terminó en medio de una intensa polémica luego de que la hija del cantante Alex Lora negara de manera contundente el romance que la influencer aseguraba que habían tenido. La modelo sostiene que ella la usó para ganar fama y ahora reaccionó a la noticia del embarazo calificándolo como “karma”.

En 2023 y luego de presumir en redes sociales la gran amistad que existía entre ellas, Lizbeth Rodríguez afirmó haber tenido un romance con Celia Lora. Pese a su instancia, la modelo negó todo vinculo romántico con la conductora del segmento “Infieles” en YouTube y arremetió contra ella en más de una ocasión asegurando que todo se trababa de una mentira. Al respecto, ambas se vieron envueltas en una batalla de declaraciones que las llevó a ser protagonistas de una fuerte polémica.

En entrevista para “De primera mano”, Celia Lora recordó el escándalo sobre el supuesto romance con Lizbeth Rodríguez por el que interpuso una demanda en contra de la youtuber por daño moral y una orden de restricción. La modelo reaccionó al embarazo de la creadora de contenido asegurando que se trata de “karma” por haber mentido sobre lo que había entre ellas e intentar aprovecharse de la fama de su familia para ganar popularidad.

“Ahorita me da risa, pero en su momento tuve etapas en las que estaba muy enojada, luego me dio muchísima tristeza porque sí la consideraba mi amiga y realmente a ella no le importó, porque no fui yo, fue utilizar a mi papá, más que nada, fue mi error. Me sentía muy tont* (…) Ella no es buena persona, a mí mucha gente me dijo ‘aguas con ella’ y ahí va tu estúp***, pero mira, al final no creo que sea feliz, yo soy muy feliz, nunca utilizaría a la familia de alguien”, dijo Celia Lora.