Belinda cantará con Jared Leto al ritmo del regional mexicano para su nuevo disco

Desde hace varios meses, Belinda ha regresado a los escenarios para mostrar una nueva era en la que, aunque mantiene la escencia del pop que la llevó a triunfar de manera internacional, también se encuentra explorando nuevos caminos musicales. En sus últimos estrenos la hemos visto incursionando en los corridos tumbados y el regional mexicano, géneros que a pesar de ser nuevos para ella los domina de una manera espectacular.

Por ello, no es de extrañar que las y los fans de la cantante se encuentren a siguiendo cada uno de sus movimientos y uno de los más recientes que terminó por hacer explotar su fandom es que Beli anunció una colaboración con el mismísimo Jared Leto, actor galardonado con el Oscar y vocalista de la banda estadounidense Thirty Seconds to Mars.

En una entrevista reciente con Publimetro, Belinda reveló que la canción llevará por título "Never Not Love You", una balada que mezclará estilos como el pop alternativo, la música regional mexicana y elementos electrónicos. Así mismo, la intérpete de "Cáctus" dijo que el tema será en "spanglish" en donde ambos artistas mostrarán sus habilidades vocales dentro de este esperado tema.

Belinda anuncia colaboración con Jared Leto para su disco "Indómita"

Jared Leto no es ajeno a las colaboraciones musicales, pero esta marca una de sus primeras incursiones con una artista de habla hispana en el contexto del regional mexicano. Conocido por su papel protagónico en "Dallas Buyers Club" (2013), por el que ganó un premio de la Academia, Leto también ha desarrollado una carrera sólida como líder de Thirty Seconds to Mars, una banda que ha vendido más de 15 millones de discos a nivel mundial, según datos de la Recording Industry Association of America (RIAA).

De acuerdo con lo compartido por Belinda en dicha entrevista, "Never Not Love You" ya fue grabada pero el video musical aún se encuentra en proceso de planeación, misma que es descrita como una producción visual ambiciosa. Ante ello, la cantante enfatizó la importancia que tiene para ella el aspecto visual en su carrera, señalando que cada lanzamiento se ha convertido en una pequeña película para sus seguidores.

Por otra parte y contrario de lo que podría pensarse, el trabajo con Leto no es solo un capricho artístico para Belinda, sino una alianza basada en respeto y admiración mutua. La cantante compartió emocionada cómo Jared Leto le expresó su aprecio tras finalizar la grabación:

Cuando terminé de grabar la canción, me dijo: "Beli, te admiro tanto". Que alguien como él me diga eso… no puedo explicarlo, confesó emocionada.

Es así como la inversión personal de Belinda en este álbum es notable, pues no solo se ha volcado en la producción musical, sino también en la creación de videoclips con calidad cinematográfica. Esto la posiciona dentro de una generación de artistas latinos que no solo cantan, sino que también diseñan su imagen y narrativa.

Es importante que el público lo sepa. Creo que hay que invertir en tu proyecto, y para mí la parte visual es súper importante. Siempre mis fans lo han esperado. En los conciertos hago producciones espectaculares, dijo la cantante.

Indómita, el renacimiento de Belinda en el mundo de la música

Además de Jared Leto, Belinda adelantó que su álbum contará con la participación de otros artistas internacionales, aunque mantiene los nombres en secreto por el momento. Sin embargo, lo que sí confirmó es que "Indómita" representa no solo un disco, sino una narrativa sobre romper barreras y no conformarse con lo establecido, pues a sus 35 años, la artista atraviesa un momento de madurez artística, consolidando no solo su carrera musical sino también su imagen pública como una figura multifacética que ha sabido adaptarse a los cambios de la industria.

Después de varios años sin lanzar un álbum de estudio (el último fue "Carpe Diem" en 2010), "Indómita" no solo marca el regreso musical de Belinda, sino también una reinvención estratégica ya que en un momento donde la autenticidad artística se valora más que nunca, ella apuesta por una narrativa que va más allá del éxito comercial.