Bárbara de Regil recuerda cuando Memo del Bosque intentó besarla a la fuerza

La declaraciones de los participantes en la nueva temporada de "Secretos de pareja" siguen dando de qué hablar, aunque en el reciente capítulo Bárbara de Regil alzó la voz y recordó el acoso que sufrió por parte del productor Memo del Bosque, quien falleció en abril pasado a causa del cáncer. La actriz indicó que por años se mantuvo el silencio por temor, pero como parte de un proceso de sanación decidió hablar de lo ocurrido con el también director dejando claro que su intención no es crear polémica.

Barbara de Regil participa en el reality show junto a su esposo, Fernando Schoenwald, y han destapado algunos detalles de su vida personal como el abuso que sufrió cuando tenía 12 años por parte del jardinero que trabajaba en la casa de su papá. Esta vez la actriz recordó el acoso del que fue víctima por parte de Memo del Bosque, declaraciones que, puntualizó, realizó meses antes de la muerte del productor cuando se realizaban las grabaciones del proyecto antes mencionado.

La protagonista de "Rosario Tijeras" indicó que todo ocurrió cuando comenzaba su carrera y Memo del Bosque la citó en su oficina bajo el pretexto de un proyecto de trabajo, sin embargo, al llegar intentó besarla a la fuerza. De Regil añadió que luego de ello volvió a verlo en la boda de Alexis Ayala y aunque estaba decidida a confrontarlo, cambió de opinión para respetar un momento tan importante para el actor.

“Me citó en su oficina para hablar de trabajo y de repente se me lanzó a besos, está casado, ni al caso, me saqué de onda cañón, quiero pensar que no fui la primer persona”, dijo Bárbara de Regil en “Secretos de Parejas” y en entrrevista para “De primera mano” añadió: “Lo hablo porque estoy lista para soltar algo que por mucho tiempo me pesó bastante y yo me di cuenta que me pesaba el día que lo vi en la boda de Alexis Ayala (…) Este programa se filmó el año pasado, yo no sabía que se nos iba a ir al cielo y eso es algo que siento muchísimo y me pesó también porque me hubiera gustado que viera que no me dio miedo y que lo dije”.